En Yüksek Faiz Oranı Belli Oldu: 770 Bin Lirada 32 Günlük Getiri Uçtu

770 BİN TL VE 1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

En yüksek oran olan yüzde 53 üzerinden yapılan hesaplamalara göre, farklı mevduat tutarlarının aylık net getirisi şu şekilde:

100 bin TL: 3 bin 921 TL

250 bin TL: 9 bin 801 TL

770 bin TL: 30 bin 985,64 TL

1 milyon TL: 39 bin 204 TL

SEKTÖRDE MEVDUAT RAKAMLARI

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, 3 Ocak ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı 19 trilyon 144 milyar liraya ulaştı. Bunun 11 trilyon 746 milyar lirasını TL cinsinden mevduatlar oluşturuyor.

SON 8 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Verilere göre, toplam mevduat içinde TL’nin payı yüzde 61,36 seviyesine yükseldi. Yüksek TL getirisi ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki çözülme, dolarizasyon oranını yaklaşık son 8 yılın en düşük seviyesine çekti.

TCMB'nin yaklaşan toplantısı, faiz politikaları ve mevduat oranları üzerindeki etkileriyle yakından takip edilmeye devam ediyor.