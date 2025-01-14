En Yüksek Faiz Oranı Belli Oldu: 770 Bin Lirada 32 Günlük Getiri Uçtu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ocak'ta gerçekleştireceği yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısıyla yatırımcıların odağında. Özellikle mevduat faizlerindeki son düşüşlerin ardından bu toplantıda nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor.
2024 yılının son toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi kararı alan TCMB, politika faizini yüzde 47,50 seviyesine çekmişti. Bu karar sonrası mevduat faizleri yaklaşık 3 puanlık bir düşüş yaşadı. Şu an yüzde 50’nin üzerinde seyreden mevduat faizlerinin, yeni bir indirim kararı sonrası nasıl bir değişim göstereceği ise yatırımcıların merak konusu.
250 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR
Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 44,38 olarak açıklanırken, ekonomistlerin ocak ayı toplantısından da 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi bulunuyor. Uzmanlar, olası indirimin mevduat faiz oranlarını da etkileyeceğini öngörüyor.
13 Ocak 2025 haftası itibarıyla, 7 banka yüzde 50’nin üzerinde mevduat faiz oranı sunmaya devam ediyor. Bu bankalardan bazıları ve faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:
770 BİN TL VE 1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
En yüksek oran olan yüzde 53 üzerinden yapılan hesaplamalara göre, farklı mevduat tutarlarının aylık net getirisi şu şekilde:
100 bin TL: 3 bin 921 TL
250 bin TL: 9 bin 801 TL
770 bin TL: 30 bin 985,64 TL
1 milyon TL: 39 bin 204 TL
SEKTÖRDE MEVDUAT RAKAMLARI
Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, 3 Ocak ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı 19 trilyon 144 milyar liraya ulaştı. Bunun 11 trilyon 746 milyar lirasını TL cinsinden mevduatlar oluşturuyor.
SON 8 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Verilere göre, toplam mevduat içinde TL’nin payı yüzde 61,36 seviyesine yükseldi. Yüksek TL getirisi ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki çözülme, dolarizasyon oranını yaklaşık son 8 yılın en düşük seviyesine çekti.
TCMB'nin yaklaşan toplantısı, faiz politikaları ve mevduat oranları üzerindeki etkileriyle yakından takip edilmeye devam ediyor.
BANKA BANKA MEVDUAT GETİRİSİ
Peki, 770 bin liranın 32 günlük getirisi ne oldu? İşte banka banka mevduat oranları…
ODEABANK
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 30.985,64 TL
Vade Sonu Tutar: 800.985,64 TL
TEB
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 30.985,64 TL
Vade Sonu Tutar: 800.985,64 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 30.985,64 TL
Vade Sonu Tutar: 800.985,64 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 800.378,08 TL
FIBABANKA
Faiz Oranı: %49,5
Net Kazanç: 30.074,3 TL
Vade Sonu Tutar: 800.074,3 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 28.555,4 TL
Vade Sonu Tutar: 798.555,4 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 27.947,84 TL
Vade Sonu Tutar: 797.947,84 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 27.644,05 TL
Vade Sonu Tutar: 797.644,05 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 24.302,47 TL
Vade Sonu Tutar: 794.302,47 TL
EN PARA
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 26.125,15 TL
Vade Sonu Tutar: 796.125,15 TL