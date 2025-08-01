En yüksek Enflasyona Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

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Küresel ekonomide enflasyonla mücadele sürerken, G-20 ülkeleri arasındaki en yüksek enflasyon oranları da netleşti. Arjantin’de 2020’den bu yana ilk kez enflasyon oranı yüzde 40’ın altına geriledi. Ülkede uygulanan sıkı para politikaları meyvesini vermeye başlarken, Türkiye ile arasındaki enflasyon farkı da gözle görülür şekilde azaldı.

Brezilya ve Endonezya'da da benzer şekilde enflasyon eğrisi aşağı yönlü seyrederken, Çin’de ise sınırlı bir toparlanma süreci dikkat çekiyor. Hindistan ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde ise fiyat artışları görece daha istikrarlı düzeyde seyrediyor.

G-20 ülkeleri arasında enflasyonla mücadele politikaları farklılık gösterse de, Türkiye’deki yüksek enflasyon oranları halen uluslararası sıralamada dikkat çeken bir yerde bulunuyor. Ekonomistler, bu tabloyu değerlendirmeye devam ederken, gözler yılın ikinci yarısındaki verilerde olacak.

İşte Trading Economics ve Financial Times verilerine göre en yüksek enflasyona sahip G-20 ülkeleri:

18. Çin: %0.1

17. Fransa: %1.0

16. İtalya: %1.7

15. Endonezya: %1.9

14. Kanada: %1.9

13. Euro Bölgesi: %2.0

12. Almanya: %2.0

11. Hindistan: %2.1

10. G. Kore: %2.2

9. S. Arabistan: %2.3

8. ABD: %2.7

7. Japonya: %3.3

6. İngiltere: %3.6

5. Meksika: %4.3

4. Brezilya: %5.3

3. Rusya: %9.4

2. Türkiye: %35.0

1. Arjantin: %39.4

Kaynak: Haber Merkezi