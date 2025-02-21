En Yüksek Asgari Ücreti Veren Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Dünya genelinde asgari ücretler, ülkelerin yaşam maliyetleri ve ekonomik koşullarına göre farklılık gösteriyor. Eurostat tarafından yapılan bir araştırma ile 2025 yılı itibarıyla en yüksek asgari ücrete sahip ülkeler belirlendi. Peki, Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı?