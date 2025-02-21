En Yüksek Asgari Ücreti Veren Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Eurostat tarafından yapılan bir araştırma ile 2025 yılı itibarıyla en yüksek asgari ücret veren ülkeler belli oldu. Peki, Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar…
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Dünya genelinde asgari ücretler, ülkelerin yaşam maliyetleri ve ekonomik koşullarına göre farklılık gösteriyor. Eurostat tarafından yapılan bir araştırma ile 2025 yılı itibarıyla en yüksek asgari ücrete sahip ülkeler belirlendi. Peki, Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı?
EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRETİ VEREN ÜLKE
Yapılan araştırma sonuçlarına göre, en yüksek asgari ücreti sunan ülke Lüksemburg oldu. Ülkede brüt asgari ücret 2.638 Euro (100 bin 745 TL) olarak belirlendi. Düşük enflasyon ve işsizlik oranlarıyla dikkat çeken ülke, ekonomik istikrarını da koruyor.
Listenin ikinci sırasında ise 2.288 Euro ( 87 bin 378 TL) brüt asgari ücret ile İrlanda yer alırken, üçüncü sırada 2.193 Euro (83 bin 756 TL) ile Hollanda bulunuyor. Almanya ise yüzde 4,9’luk bir zamla asgari ücretini 2.161 Euro’ya (82 bin 534 TL) yükselterek Avrupa’da dördüncü sırada kendine yer buldu.
TÜRKİYE BAKIN KAÇINCI SIRADA
Türkiye, 2025 yılında yapılan asgari ücret zammı ile brüt asgari ücreti 26.005 TL’ye çıkardı. Güncel döviz kuru dikkate alındığında, bu miktar brüt olarak 684,81 Euro’ya, net asgari ücret ise 583,78 Euro’ya karşılık geliyor.
Eurostat’ın verilerine göre Türkiye, Avrupa’da asgari ücret sıralamasında 27 ülke arasında 20. sırada yer aldı.