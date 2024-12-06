En Ucuz Sıfır Otomobiller Listelendi: Markalar Yılın Son Ayında Fiyatları Dibe Çekti!

2024 model sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için fırsatlar başladı. Otomotiv markaları fiyatları resmen dibe çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

En Ucuz Sıfır Otomobiller Listelendi: Markalar Yılın Son Ayında Fiyatları Dibe Çekti! - Resim: 1

Türkiye’deki otomobil distribütörleri, yıl sonuna özel düzenledikleri kampanyalarla tüketicilere cazip seçenekler sunuyor. Döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen fiyat artışlarının sınırlı tutulması, otomobil piyasasında hareketliliği artırdı.

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En Ucuz Sıfır Otomobiller Listelendi: Markalar Yılın Son Ayında Fiyatları Dibe Çekti! - Resim: 2

KAÇIRILMAYACAK KAMPANYALAR DUYURULDU

Otomobil markaları, stoklarını eritmek ve yeni modellerin satışına yer açmak için indirimlerin yanı sıra uygun kredi seçenekleri ve ödeme kolaylıkları sağlıyor. 2024 model sıfır araçlar için düzenlenen bu kampanyaların Mart-Nisan 2025 dönemine kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, yeni yıl öncesi olası fiyat artışlarına karşı, bu dönemin otomobil alımı için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

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En Ucuz Sıfır Otomobiller Listelendi: Markalar Yılın Son Ayında Fiyatları Dibe Çekti! - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN FİYATLI SIFIR ARAÇLARI

Fiyat avantajı sunan modeller arasında dikkat çeken araçlar şu şekilde sıralanıyor:

Fiat Egea 1.4 Fire Easy Benzinli 95 HP – 889.900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. – 920.000 TL

Opel Corsa 1.2 Benzinli – 1.075.900 TL

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En Ucuz Sıfır Otomobiller Listelendi: Markalar Yılın Son Ayında Fiyatları Dibe Çekti! - Resim: 4

ARAÇ SAHİBİ OLMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN

Yetkililer, hem bütçesine uygun araç arayanlar hem de yeni model bir otomobil sahibi olmayı planlayanlar için bu kampanya döneminin kaçırılmaması gerektiğini ifade ediyor. İndirimli fiyatların yanı sıra ödeme kolaylıkları ve düşük faizli kredi seçenekleri, tüketicilere önemli avantajlar sağlıyor.

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