En Ucuz Sıfır Otomobiller Listelendi: Markalar Yılın Son Ayında Fiyatları Dibe Çekti!
2024 model sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için fırsatlar başladı. Otomotiv markaları fiyatları resmen dibe çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’deki otomobil distribütörleri, yıl sonuna özel düzenledikleri kampanyalarla tüketicilere cazip seçenekler sunuyor. Döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen fiyat artışlarının sınırlı tutulması, otomobil piyasasında hareketliliği artırdı.
KAÇIRILMAYACAK KAMPANYALAR DUYURULDU
Otomobil markaları, stoklarını eritmek ve yeni modellerin satışına yer açmak için indirimlerin yanı sıra uygun kredi seçenekleri ve ödeme kolaylıkları sağlıyor. 2024 model sıfır araçlar için düzenlenen bu kampanyaların Mart-Nisan 2025 dönemine kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, yeni yıl öncesi olası fiyat artışlarına karşı, bu dönemin otomobil alımı için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.
TÜRKİYE'NİN EN UYGUN FİYATLI SIFIR ARAÇLARI
Fiyat avantajı sunan modeller arasında dikkat çeken araçlar şu şekilde sıralanıyor:
Fiat Egea 1.4 Fire Easy Benzinli 95 HP – 889.900 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. – 920.000 TL
Opel Corsa 1.2 Benzinli – 1.075.900 TL
ARAÇ SAHİBİ OLMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN
Yetkililer, hem bütçesine uygun araç arayanlar hem de yeni model bir otomobil sahibi olmayı planlayanlar için bu kampanya döneminin kaçırılmaması gerektiğini ifade ediyor. İndirimli fiyatların yanı sıra ödeme kolaylıkları ve düşük faizli kredi seçenekleri, tüketicilere önemli avantajlar sağlıyor.