En Ucuz Sıfır Otomobiller Listelendi: Markalar Yılın Son Ayında Fiyatları Dibe Çekti!

KAÇIRILMAYACAK KAMPANYALAR DUYURULDU

Otomobil markaları, stoklarını eritmek ve yeni modellerin satışına yer açmak için indirimlerin yanı sıra uygun kredi seçenekleri ve ödeme kolaylıkları sağlıyor. 2024 model sıfır araçlar için düzenlenen bu kampanyaların Mart-Nisan 2025 dönemine kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, yeni yıl öncesi olası fiyat artışlarına karşı, bu dönemin otomobil alımı için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.