En Ucuz Otomatik Vitesli 10 C-SUV Model Listelendi: Piyasada Dengeler Değişti

EN UCUZ 10 SUV MODEL LİSTESİ

İşte bu segmentteki en uygun fiyatlı 10 model:

10. Hyundai Tucson

İlk olarak 2004 yılında piyasaya sürülen Hyundai Tucson, dünya genelinde 7 milyondan fazla, Türkiye’de ise 115 binden fazla satışa ulaştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yenilenen bu model, benzinli, hibrit ve dizel motor seçenekleri sunuyor. Listemize giren versiyon ise 1,6 litrelik benzinli motoru ve 160 beygir gücüyle dikkat çekiyor. Önden çekişli bu aracın başlangıç fiyatı 1.696.076 TL.

9. Suzuki Vitara Hibrit

1988’den bu yana SUV kullanıcılarının beğenisini kazanan Suzuki Vitara, hibrit teknolojisiyle de adından söz ettiriyor. 1,4 litrelik motoru 129 beygir güç üretiyor ve 100 km’de ortalama 5,7 litrelik yakıt tüketimiyle ekonomik bir seçenek sunuyor. Önden çekişli modelin başlangıç fiyatı 1.690.000 TL olup, çift renk tercih edenler için 40 bin TL, 4x4 versiyonu isteyenler için 120 bin TL ek ücret talep ediliyor.

8. Chery Omoda 5 Pro

Bu yıl Türkiye pazarında büyük bir çıkış yapan Chery, ilk 10 ayda 50 binden fazla araç satarak dikkatleri üzerine çekti. Listemize giren modeli Omoda 5 Pro, 1,6 litrelik benzinli motoru ve 145 beygir gücüyle öne çıkıyor. Bu aracın başlangıç fiyatı ise 1.650.000 TL.