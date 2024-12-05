En Ucuz Otomatik Vitesli 10 C-SUV Model Listelendi: Piyasada Dengeler Değişti
Türkiye otomobil pazarında sıfır araç satışlarının büyük bir kısmını C sınıfı SUV’ler oluşturuyor. Otomobil alanların özellikle yönelmeye başladığı 10 C sınıfı SUV model listelendi.
Kaynak: Haber Merkezi
C sınıfı SUV segmentinde satılan araçların yaklaşık yüzde 95’i otomatik şanzımanlı modellerden oluşuyor. Yılın sonuna yaklaşırken, markalar stoklarını eritmek için kampanyalar düzenliyor. İşte en kamsamlı ve uygun fiyatlı C-SUV model listesi…
SATIŞLAR REKOR KIRDI
Ekim ayında Türkiye’de yaklaşık 75 bin sıfır otomobil satışı gerçekleşti. Bu satışların yüzde 60’lık kısmını SUV modelleri oluştururken, özellikle C segmenti SUV’ler 25 bine yakın satışla pazarın üçte birini temsil etti. Markalar, yılsonu hedeflerini yakalamak için cazip kredi olanakları ve indirimler sunarak rekabeti artırdı.
EN UCUZ 10 SUV MODEL LİSTESİ
İşte bu segmentteki en uygun fiyatlı 10 model:
10. Hyundai Tucson
İlk olarak 2004 yılında piyasaya sürülen Hyundai Tucson, dünya genelinde 7 milyondan fazla, Türkiye’de ise 115 binden fazla satışa ulaştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yenilenen bu model, benzinli, hibrit ve dizel motor seçenekleri sunuyor. Listemize giren versiyon ise 1,6 litrelik benzinli motoru ve 160 beygir gücüyle dikkat çekiyor. Önden çekişli bu aracın başlangıç fiyatı 1.696.076 TL.
9. Suzuki Vitara Hibrit
1988’den bu yana SUV kullanıcılarının beğenisini kazanan Suzuki Vitara, hibrit teknolojisiyle de adından söz ettiriyor. 1,4 litrelik motoru 129 beygir güç üretiyor ve 100 km’de ortalama 5,7 litrelik yakıt tüketimiyle ekonomik bir seçenek sunuyor. Önden çekişli modelin başlangıç fiyatı 1.690.000 TL olup, çift renk tercih edenler için 40 bin TL, 4x4 versiyonu isteyenler için 120 bin TL ek ücret talep ediliyor.
8. Chery Omoda 5 Pro
Bu yıl Türkiye pazarında büyük bir çıkış yapan Chery, ilk 10 ayda 50 binden fazla araç satarak dikkatleri üzerine çekti. Listemize giren modeli Omoda 5 Pro, 1,6 litrelik benzinli motoru ve 145 beygir gücüyle öne çıkıyor. Bu aracın başlangıç fiyatı ise 1.650.000 TL.
7. Renault Duster
Yaz aylarında Dacia markasından Renault çatısı altına geçen Duster, artık Bursa’daki Oyak Renault tesislerinde üretiliyor. Otomatik vitesli en uygun versiyonu, Evolution E-Tech Full Hybrid adıyla satışta. 145 beygir gücündeki bu modelin fiyatı 1.650.000 TL.
6. Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery’nin bir diğer modeli olan Tiggo 7 Pro Max, sunduğu fiyat avantajıyla dikkat çekiyor. 1,6 litrelik benzinli motoru 145 beygir güç üretiyor. 100 km’de 7,3 litrelik yakıt tüketimine sahip olan bu model, 1.627.000 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.
5. MG HS
C segmentindeki Çinli markalar arasında yer alan MG, HS modeliyle listede yer buluyor. 1,5 litrelik benzinli motoru 162 beygir güç üretiyor ve başlangıç fiyatı 1.599.000 TL.
4. Toyota C-HR
Kompakt SUV segmentinde modern ve akıcı tasarımıyla fark yaratan Toyota C-HR, 2016 yılından bu yana Türkiye’de üretiliyor. 1,8 litrelik hibrit motoru 140 beygir güç sunuyor ve 100 km’de 4,9 litrelik yakıt tüketimine sahip. Kampanyalı başlangıç fiyatı ise 1.590.000 TL.
3. Togg T10X
Türkiye’nin yerli üretim gururu Togg T10X, tam elektrikli bir model olarak dikkat çekiyor. 218 beygir gücüyle listede en yüksek performansı sunan bu model, standart menzilli versiyonu için 1.432.600 TL’den başlıyor. Uzatılmış menzilli en üst versiyonu ise 1.823.000 TL fiyatla satılıyor.
2. Citroen C4 ve e-C4
Citroen’in bu sınıfta yer alan C4 modeli, hem benzinli hem de elektrikli motor seçenekleriyle öne çıkıyor. Benzinli versiyonu 1,2 litrelik motorla 130 beygir güç üretirken, elektrikli versiyonu 134 beygir güç sağlıyor. İki versiyonun başlangıç fiyatı aynı: 1.375.000 TL.
1. Fiat Egea Cross
Listenin zirvesinde Türkiye’de üretilen bir diğer model olan Fiat Egea Cross bulunuyor. 1,6 litrelik dizel motoru ve 130 beygir gücüyle otomatik vitesli en uygun versiyonu, 1.309.900 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Hibrit motor seçeneği ise 1.451.900 TL’den başlıyor.