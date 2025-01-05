En Tehlikeli Araçlar Belli Oldu: Bu Modeller Resmen 4 Tekerli Tabut!

Otomobil seçimi yaparken sürüş güvenliği açısından hayati önem taşıyan güvenlik donanımları, sürücü ve yolcuların can güvenliğini doğrudan etkiliyor. Ancak bu donanımların yetersiz ya da etkisiz olduğu durumlar, ölümle sonuçlanabilecek kazalara zemin hazırlıyor.