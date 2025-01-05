En Tehlikeli Araçlar Belli Oldu: Bu Modeller Resmen 4 Tekerli Tabut!
ABD'de ölümlü trafik kazalarından elde edilen verilere göre, 2024 yılının en tehlikeli araç modelleri belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil seçimi yaparken sürüş güvenliği açısından hayati önem taşıyan güvenlik donanımları, sürücü ve yolcuların can güvenliğini doğrudan etkiliyor. Ancak bu donanımların yetersiz ya da etkisiz olduğu durumlar, ölümle sonuçlanabilecek kazalara zemin hazırlıyor.
ÖLÜMLÜ KAZALARDA ARTIŞ
ABD merkezli otomobil inceleme platformu iSeeCars, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) 2024 yılı verilerini analiz ederek, trafikte en yüksek risk oluşturan araç modellerini açıkladı.
Raporda, modern araçlarda bulunan gelişmiş şasi tasarımı, sürücü destek teknolojileri ve hava yastığı gibi güvenlik önlemlerinin, sürücülerin dikkatsiz sürüş yapma ve hız sınırlarını aşma eğilimini artırdığına dikkat çekildi. Bu durumun da ölümlü kazaların sayısını artırdığı belirtildi.
KAZALARDA RİSK FAKTÖRÜ YÜKSEK MODELLER BELLİ OLDU
iSeeCars araştırmasında, normal araçlara kıyasla kaza riski iki katından fazla olan modeller listelendi. İşte 2024'te trafikte en tehlikeli olarak değerlendirilen araçlar:
Hyundai Venue – 4.9x
Chevrolet Corvette – 4.8x
Mitsubishi Mirage – 4.8x
Porsche 911 – 4.6x
Honda CR-V Hybrid – 4.6x
Tesla Model Y – 3.7x
Mitsubishi Mirage G4 – 3.6x
Buick Encore GX – 3.4x
Kia Forte – 2.9x
Buick Envision – 2.8x