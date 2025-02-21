En Soğuk Hasat Başladı, Fiyatı Çakıldı! Kilosu 14 Liradan Satılıyor: Gece Gündüz Toplanıyor
Adana’da zirai don uyarısının ardından mandalina üreticileri, mahsullerini hızla toplamaya başladı.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana'da, ekim ayında başlayan mandalina hasadı devam ediyor. Şu anda bölgede Ortanik ve W. Murcott cinsi mandalinaların toplanma süreci sürerken, önümüzdeki üç gün boyunca etkili olması beklenen zirai don nedeniyle üreticiler daha hızlı hareket ediyor.
KİLOSU 14 LİRADAN SATILIYOR
Kent genelinde devam eden hasat süreci hız kazanırken, mandalinalar bahçede cinsine göre 14 ile 19 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
Geçen yıl yaklaşık 1 milyon tonluk verim alınan mandalinada, bu sezon bahçelerde dönüm başına ortalama 2 ton rekolte elde ediliyor. Ancak bu yıl toplam üretimin 500 bin ton seviyelerinde kalması bekleniyor.
HIZLI HASAT FİYATLARI DÜŞÜRDÜ
Zirai don endişesi nedeniyle üreticilerin hızla hasada yöneldiğini belirten çiftçi Hayrettin Çelik, "Bir don riskiyle karşı karşıyayız. Don nedeniyle hasat hızlandı. Ovadaki narenciyenin yüzde 80’inin hasadı yapıldı. Yüzde 20’lik kısım kaldı. Çiftçi don riski nedeniyle o kalan kısmında hasadını yapıyor. Soğuk hava dalgası bizi bekliyor. Hızlı kesim nedeniyle fiyatlar düştü. Vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirsin" dedi.