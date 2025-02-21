En Soğuk Hasat Başladı, Fiyatı Çakıldı! Kilosu 14 Liradan Satılıyor: Gece Gündüz Toplanıyor

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana'da, ekim ayında başlayan mandalina hasadı devam ediyor. Şu anda bölgede Ortanik ve W. Murcott cinsi mandalinaların toplanma süreci sürerken, önümüzdeki üç gün boyunca etkili olması beklenen zirai don nedeniyle üreticiler daha hızlı hareket ediyor.