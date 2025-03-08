En Pahalı Futbol Takımı Belli Oldu: Oyuncu Kadrosunun Maliyeti Dudak Uçuklattı

UEFA’nın tarafından yayımlanan 2024 Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu’na göre futbol tarihinin en pahalı kadrosuna sahip takımı belli oldu. Premier Lig ekiplerinin yüksek bütçeli kadroları dikkat çekerken, en pahalı takımın hangi kulüp olduğu futbolseverler tarafından merak konusu oldu.