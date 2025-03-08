En Pahalı Futbol Takımı Belli Oldu: Oyuncu Kadrosunun Maliyeti Dudak Uçuklattı
UEFA’nın yayımladığı 2024 Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu ile birlikte futbol tarihinin en pahalı kadrosuna sahip takımı belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA’nın tarafından yayımlanan 2024 Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu’na göre futbol tarihinin en pahalı kadrosuna sahip takımı belli oldu. Premier Lig ekiplerinin yüksek bütçeli kadroları dikkat çekerken, en pahalı takımın hangi kulüp olduğu futbolseverler tarafından merak konusu oldu.
EN PAHALI FUTBOL TAKIMI BELLİ OLDU
Rapora göre, 2024 yılı itibarıyla kadro değeri 1 milyar euroyu aşan dört kulüp bulunuyor. Premier Lig takımları listede büyük bir yer kaplarken, zirvenin sahibi Chelsea oldu. İngiliz ekibi, 1.6 milyar euro değerindeki kadrosuyla futbol tarihinin en pahalı takımı unvanını elde etti ve Real Madrid’in 2020 yılında kırdığı 1.3 milyar euroluk rekoru geride bıraktı.
Chelsea’nin ardından en yüksek kadro değerine sahip kulüpler sırasıyla Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid olarak sıralandı. Raporda Premier Lig ekiplerinin transfer harcamalarındaki büyük artışa dikkat çekilirken, kulüplerin kadro planlamasında yüksek maliyetli oyunculara yatırım yapmaya devam ettiği vurgulandı.