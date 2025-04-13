En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 250 Lirayı Geçti
Yüksek dağlarda doğal olarak yetişen ve halk arasında “yayla muzu” ya da “ışkın” olarak bilinen uçkun, baharın gelişiyle birlikte yeniden pazardaki yerini aldı.
Kaynak: İHA
Yalnızca yılda bir kez, yaklaşık bir ay süresince toplanabilen bu özel bitki, sınırlı bulunabilirliği nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Pazarlarda kilogram fiyatı 250 liraya kadar çıkan uçkun, sezonun en dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.
ZAHMETLİ TOPLAMA SÜRECİYLE GELİR KAPISI OLUYOR
Bitlis’in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zorlu doğa koşullarına göğüs gererek dağ zirvelerine tırmanıyor. Yüksek rakımlarda elle toplanan uçkunlar, şehir merkezlerine getirilerek satışa sunuluyor. Ürünü pazarda satan Semih Orki, “Kısa bir sezonda topluyoruz ama aile bütçemize katkısı büyük. Emeğimizin karşılığını alıyoruz,” diyerek bölge halkı için önemine dikkat çekiyor.
DOĞAL TEDAVİ DESTEKÇİSİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
Ekşi tadı ve kendine has aromasıyla özellikle bölge halkının sofrasında yer bulan yayla muzu, geleneksel tıpta doğal şifa kaynağı olarak biliniyor. Uçkunun sarılık, şeker, tansiyon ve mide rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. Bağışıklık sistemini destekleyici etkileri nedeniyle özellikle kışa hazırlık döneminde yoğun olarak tüketiliyor.
HER YIL SABIRLA BEKLENİYOR
Bitkiyi Hizan yaylalarında toplayan Ercan Sepet, “Sadece bir ay bulunuyor. Kaçırmamak için elimizden geleni yapıyoruz,” derken, satıcılardan Oğuz Uçak ise “Yıl boyunca bu zamanları bekliyoruz. Şifası da tadı da eşsiz,” sözleriyle ürüne olan ilgiyi anlatıyor.
SINIRLI MİKTAR, ARTIŞTAKİ FİYATLARI DA TETİKLİYOR
Tamamen doğal koşullarda, herhangi bir tarımsal üretim müdahalesi olmadan yetişen uçkun, sınırlı bulunabilirliği nedeniyle her geçen yıl daha da değerleniyor. Tezgahta yerini aldığı anda alıcı bulan bu bitki, yörede “bulunmaz nimet” olarak nitelendiriliyor.