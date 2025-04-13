En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 250 Lirayı Geçti

DOĞAL TEDAVİ DESTEKÇİSİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ekşi tadı ve kendine has aromasıyla özellikle bölge halkının sofrasında yer bulan yayla muzu, geleneksel tıpta doğal şifa kaynağı olarak biliniyor. Uçkunun sarılık, şeker, tansiyon ve mide rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. Bağışıklık sistemini destekleyici etkileri nedeniyle özellikle kışa hazırlık döneminde yoğun olarak tüketiliyor.

HER YIL SABIRLA BEKLENİYOR

Bitkiyi Hizan yaylalarında toplayan Ercan Sepet, “Sadece bir ay bulunuyor. Kaçırmamak için elimizden geleni yapıyoruz,” derken, satıcılardan Oğuz Uçak ise “Yıl boyunca bu zamanları bekliyoruz. Şifası da tadı da eşsiz,” sözleriyle ürüne olan ilgiyi anlatıyor.