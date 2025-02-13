En İyi Ekrana Sahip Telefonlar Belli Oldu: iPhone Listeye Bile Giremedi
DxOMark, 2025 itibariyle en iyi ekrana sahip akıllı telefonların listesini güncelledi. iPhone'un listede ilk 10'a girememesi dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artarken, ekran teknolojileri de bu yarışta önemli bir rol oynuyor. DxOMark'ın 2025 yılı için yaptığı değerlendirmeler, akıllı telefon ekranlarının ne kadar geliştiğini gözler önüne serdi. İşte DxOMark'ın belirlediği en iyi ekrana sahip telefonlar...
ÇİZİLMELERE VE KIRILMAYA KARŞI ÜSTÜN KORUMAYA SAHİP
DxOMark'ın titiz testleri sonucunda, 2025 yılının en iyi ekranına sahip akıllı telefonu unvanını Galaxy S25 Ultra elde etti. Ocak ayında tanıtılan bu cihaz, 120Hz yenileme hızı ve 1440 x 3120 çözünürlüğüyle dikkat çekiyor. Sadece görüntü kalitesiyle değil, aynı zamanda dayanıklılığıyla da öne çıkan Galaxy S25 Ultra, Gorilla Glass Armor 2 teknolojisiyle çizilmelere ve kırılmalara karşı üstün koruma sağlıyor.
Samsung, hem kendi telefonları için hem de diğer markalar için yüksek kaliteli ekranlar üreterek sektörde önemli bir konuma sahip. Galaxy S25 Ultra'nın başarısı, şirketin ekran teknolojilerindeki uzmanlığını bir kez daha kanıtlıyor.
İPHONE İLK 10'A GİREMEDİ
Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından biri olan Apple, iPhone modellerinde de yüksek kaliteli ekranlar kullanıyor. Ancak DxOMark'ın 2025 listesinde iPhone'un ilk 10'a girememesi dikkat çekiyor. Bu durum, rekabetin ne kadar çetin olduğunu ve ekran teknolojilerinin sürekli geliştiğini gösteriyor.
İŞTE EN İYİ EKRANA SAHİP TELEFONLAR
1-Samsung Galaxy S25 Ultra (160 puan)
2-Google Pixel 9 Pro XL/ Google Pixel 9 Pro (158 puan)
3-Honor Magic 6 Pro/ Samsung Galaxy S25/ Samsung Galaxy S25+ (157 puan)
4-Google Pixel 9 (156 puan)
5-Samsung Galaxy S24 Ultra (155 puan)
6-Google Pixel 8 Pro (154 puan)