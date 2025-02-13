En İyi Ekrana Sahip Telefonlar Belli Oldu: iPhone Listeye Bile Giremedi

ÇİZİLMELERE VE KIRILMAYA KARŞI ÜSTÜN KORUMAYA SAHİP

DxOMark'ın titiz testleri sonucunda, 2025 yılının en iyi ekranına sahip akıllı telefonu unvanını Galaxy S25 Ultra elde etti. Ocak ayında tanıtılan bu cihaz, 120Hz yenileme hızı ve 1440 x 3120 çözünürlüğüyle dikkat çekiyor. Sadece görüntü kalitesiyle değil, aynı zamanda dayanıklılığıyla da öne çıkan Galaxy S25 Ultra, Gorilla Glass Armor 2 teknolojisiyle çizilmelere ve kırılmalara karşı üstün koruma sağlıyor.

Samsung, hem kendi telefonları için hem de diğer markalar için yüksek kaliteli ekranlar üreterek sektörde önemli bir konuma sahip. Galaxy S25 Ultra'nın başarısı, şirketin ekran teknolojilerindeki uzmanlığını bir kez daha kanıtlıyor.