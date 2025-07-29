En Hızlı İş Bulunan Üniversite Bölümleri Belli Oldu: 2 Ayda İş Garantisi

TÜİK verilerine göre üniversite mezunlarının en hızlı iş bulduğu bölümler belli oldu. İlk sıradaki bölümden mezun olanlar, ortalama 2 ay içinde istihdama katılıyor.

Son Güncelleme:
En Hızlı İş Bulunan Üniversite Bölümleri Belli Oldu: 2 Ayda İş Garantisi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her yıl milyonlarca aday üniversite hayaliyle sınavlara girerken, artık sadece puan değil, mezuniyet sonrası iş olanakları da tercihleri doğrudan etkiliyor. Özellikle kısa sürede istihdama katılmak isteyen öğrenciler için bazı bölümler açık ara öne çıkıyor. İşte 2 ayda en hızlı iş bulan bölümler...

Türkiye’de üniversite tercih süreci devam ederken, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de mezuniyet sonrası iş bulma süresi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan veriler, mezun olduktan sonra en kısa sürede iş bulan bölümleri gözler önüne serdi. Açıklanan liste, meslek seçiminde geleceğe dönük düşünen adaylara önemli ipuçları sunuyor.

En Hızlı İş Bulunan Üniversite Bölümleri Belli Oldu: 2 Ayda İş Garantisi - Resim : 1

TÜİK'in verilerine göre, mezun olduktan sonra ortalama 2 ay 2 gün içerisinde iş bulma süresiyle Dil ve Konuşma Terapisi bölümü ilk sırada yer aldı. Bu alanı ise Tıp ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümleri takip etti.

İşte en hızlı iş bulunan ilk 10 üniversite bölümü ve ortalama iş bulma süreleri:

Dil ve Konuşma Terapisi- 2,2 ay

Tıp- 4,1 ay

Özel Eğitim Öğretmenliği- 4,3 ay

Eczacılık- 5,1 ay

Ebelik- 7,6 ay

Polis Meslek Eğitimi-2,9 ay

Optisyenlik- 9,4 ay

Aşçılık- 10,9 ay

Eczane Hizmetleri- 11,8 ay

Kabin Hizmetleri- 11,8 ay

Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Pilates mi Fitness mı Daha Etkili? Hangisi Daha Hızlı Zayıflatır? İşte FarklarKilo Vermek İsteyenler Dikkat: Pilates mi Fitness mı Daha Etkili? Hangisi Daha Hızlı Zayıflatır? İşte FarklarYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TÜİK
Son Güncelleme:
Yaz Aylarının Doğal Antidepresanı Olarak Biliniyor: Vücudu ve Zihni Baştan Ayağa Yeniliyor! Yaz Aylarının Doğal Antidepresanı Olarak Biliniyor: Vücudu ve Zihni Baştan Ayağa Yeniliyor!
Beyaz Eşyada Satışlar ve Üretim Geriledi: Sektör Uyarıyor Beyaz Eşyada Satışlar ve Üretim Geriledi: Sektör Uyarıyor
İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Elektrik Faturanızı Sessizce Yükselten Cihazlar Belli Oldu Elektrik Faturanızı Sessizce Yükselten Cihazlar Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş
Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’ Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’
AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi