En Hızlı İş Bulunan Üniversite Bölümleri Belli Oldu: 2 Ayda İş Garantisi

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Her yıl milyonlarca aday üniversite hayaliyle sınavlara girerken, artık sadece puan değil, mezuniyet sonrası iş olanakları da tercihleri doğrudan etkiliyor. Özellikle kısa sürede istihdama katılmak isteyen öğrenciler için bazı bölümler açık ara öne çıkıyor. İşte 2 ayda en hızlı iş bulan bölümler...

Türkiye’de üniversite tercih süreci devam ederken, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de mezuniyet sonrası iş bulma süresi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan veriler, mezun olduktan sonra en kısa sürede iş bulan bölümleri gözler önüne serdi. Açıklanan liste, meslek seçiminde geleceğe dönük düşünen adaylara önemli ipuçları sunuyor.

TÜİK'in verilerine göre, mezun olduktan sonra ortalama 2 ay 2 gün içerisinde iş bulma süresiyle Dil ve Konuşma Terapisi bölümü ilk sırada yer aldı. Bu alanı ise Tıp ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümleri takip etti.

İşte en hızlı iş bulunan ilk 10 üniversite bölümü ve ortalama iş bulma süreleri:

Dil ve Konuşma Terapisi- 2,2 ay

Tıp- 4,1 ay

Özel Eğitim Öğretmenliği- 4,3 ay

Eczacılık- 5,1 ay

Ebelik- 7,6 ay

Polis Meslek Eğitimi-2,9 ay

Optisyenlik- 9,4 ay

Aşçılık- 10,9 ay

Eczane Hizmetleri- 11,8 ay

Kabin Hizmetleri- 11,8 ay

Kaynak: Haber Merkezi