En Hızlı İnternete Sahip Olan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Dünyanın önde gelen internet hız testi platformlarından Speedtest, internet hızı raporunu yayımladı. Küresel çapta yapılan değerlendirmede, ülkelerin sabit ve mobil internet indirme hızlarına göre sıralandığı raporda, Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.

Rapora göre, geniş bant internet hızında Singapur 336,45 Mbps ortalama hız ile dünya genelinde birinci sırada yer aldı. Mobil internet hızında ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 545,94 Mbps ile lider konumda bulunuyor. Listenin en alt sıralarında ise Eritre 1,88 Mbps mobil internet hızıyla, geniş bant internet hızında ise Küba 3,04 Mbps ile son sırada yer aldı.