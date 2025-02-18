En Hızlı İnternete Sahip Olan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
İnternet hız testi platformu Speedtest, en hızlı internete sahip ülkeleri açıkladı. Yayınlanan verilerde ülkeler, dünya genelindeki sabit internet indirme hızı ortalamasına göre sıralandı. Raporda Türkiye hız ortalamasında bakın kaçıncı sırada yer aldı...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın önde gelen internet hız testi platformlarından Speedtest, internet hızı raporunu yayımladı. Küresel çapta yapılan değerlendirmede, ülkelerin sabit ve mobil internet indirme hızlarına göre sıralandığı raporda, Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.
Rapora göre, geniş bant internet hızında Singapur 336,45 Mbps ortalama hız ile dünya genelinde birinci sırada yer aldı. Mobil internet hızında ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 545,94 Mbps ile lider konumda bulunuyor. Listenin en alt sıralarında ise Eritre 1,88 Mbps mobil internet hızıyla, geniş bant internet hızında ise Küba 3,04 Mbps ile son sırada yer aldı.
TÜRKİYE İNTERNET HIZINDA NE DURUMDA?
Türkiye, geniş bant internet hızında 49,11 Mbps ile 101. sırada, mobil internet hızında ise 66,04 Mbps ile 58. sırada yer aldı. Şehirler özelinde yapılan değerlendirmede ise İstanbul, 71,38 Mbps mobil internet hızıyla 90. sırada, Ankara 68,36 Mbps ile 94. sırada konumlandı. Geniş bant internet hızında ise İstanbul 66,08 Mbps ile 116., Ankara 52,86 Mbps ile 126. sırada yer aldı.
EN HIZLI İNTERNETİ OLAN ÜLKELER BELLİ OLDU
GENİŞ BANT İNTERNET HIZI
Ülkeler:
1- Singapur: 336.45
2- Birleşik Arap Emirlikleri: 310.05
3- Hong Kong: 305.71
4- Fransa: 287.44
5- İzlanda: 281.95
6- Şili: 276.77
7- ABD: 274.16
8- Danimarka: 247.62
9- İspanya: 245.58
10- İsviçre: 242.32
MOBİL İNTERNET HIZI
1- Birleşik Arap Emirlikleri: 545.94
2- Katar: 521.51
3- Kuveyt: 314.39
4- Bulgaristan: 252.05
5- Bahreyn: 213.09
6- Brezilya: 210.38
7- Suudi Arabistan: 201.08
8- Danimarka: 198.33
9- Güney Kore: 195.27
10- Gürcistan: 184.56