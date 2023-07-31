En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı: Talepler ayrıca dikkat çekti
7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor. Memurların 2 yıllık zam pazarlığı için talepler birer birer ortaya çıktı.
3.7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri yarın başlayacak.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş zammında doğrudan belirleyici olacak oranlar için talepler ise netleşti. Ancak Memur-Sen, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2023 yıl sonu için yüzde 58, 2024 yıl sonu için yüzde 33'e güncellemesinin ardından taleplerini revize etti.
MEMUR MAAŞI ZAMMINA ENFLASYON TAHMİNİ AYARI
Memur-Sen kamu işvereninin, güncellenen enflasyon beklentilerini dikkate alarak, enflasyon tehdidini ortadan kaldırmak için refah payını içeren teklifle toplu sözleşme masasına gelmesi gerektiğini belirtti.
Sendika olarak, "Merkez Bankasının yıllardır sabit tuttuğu yüzde 5 enflasyon hedefinin, piyasa verilerinden uzak olduğu, temmuzda gerçekleşen fiyat artışlarının enflasyonu tetikleyeceği ve sabit gelirlileri olumsuz etkileyeceği" yönünde daha önce değerlendirme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: