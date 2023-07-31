En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı: Talepler ayrıca dikkat çekti

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor. Memurların 2 yıllık zam pazarlığı için talepler birer birer ortaya çıktı.

En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı: Talepler ayrıca dikkat çekti - Resim: 1

3.7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri yarın başlayacak.

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En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı: Talepler ayrıca dikkat çekti - Resim: 2

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş zammında doğrudan belirleyici olacak oranlar için talepler ise netleşti. Ancak Memur-Sen, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2023 yıl sonu için yüzde 58, 2024 yıl sonu için yüzde 33'e güncellemesinin ardından taleplerini revize etti.

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En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı: Talepler ayrıca dikkat çekti - Resim: 3

MEMUR MAAŞI ZAMMINA ENFLASYON TAHMİNİ AYARI

Memur-Sen kamu işvereninin, güncellenen enflasyon beklentilerini dikkate alarak, enflasyon tehdidini ortadan kaldırmak için refah payını içeren teklifle toplu sözleşme masasına gelmesi gerektiğini belirtti.

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En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı: Talepler ayrıca dikkat çekti - Resim: 4

Sendika olarak, "Merkez Bankasının yıllardır sabit tuttuğu yüzde 5 enflasyon hedefinin, piyasa verilerinden uzak olduğu, temmuzda gerçekleşen fiyat artışlarının enflasyonu tetikleyeceği ve sabit gelirlileri olumsuz etkileyeceği" yönünde daha önce değerlendirme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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