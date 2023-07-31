En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı: Talepler ayrıca dikkat çekti

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş zammında doğrudan belirleyici olacak oranlar için talepler ise netleşti. Ancak Memur-Sen, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2023 yıl sonu için yüzde 58, 2024 yıl sonu için yüzde 33'e güncellemesinin ardından taleplerini revize etti.