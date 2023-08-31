En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü!

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün saat 10.00'da 7. Dönem Toplu Sözleşme zammı oranlarını belirlemek için son kez bir araya gelecek. Toplantının ardından milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2024-2025 yılı memur ve emekli maaş zammı belli olacak.

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En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü! - Resim: 1

Son dakika: Toplu Sözleşme sürecine yönelik imzalar atıldı. Kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmadı. Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 günde dört toplantı yaptı. Şimdi gözler, bugün saat 10.00'da yapılacak son toplantıda. Peki, 2024-2025 memur zammı ne kadar olacak? Memur toplu sözleşme zammı 2024 için ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

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En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü! - Resim: 2

MEMURU, EMEKLİSİ 8 MİLYON KİŞİ BEKLEMEDE

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanacak. Hakem sürecine giden maddeler oylanacak. Karar oy çokluğuyla alınacak. Kurulun kesin kararına itiraz edilemeyecek.

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En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü! - Resim: 3

Böylece yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

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En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü! - Resim: 4

BAKAN IŞIKHAN’DAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Milyonlarca kişi memur zammı ve memur emekli zammı oranlarını belirleyecek açıklamayı beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün akşam, " Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak" mesajını verdi. Bakan Vedat Işıkhan, "Toplu sözleşme sürecini yarın sonuçlandıracağız, takdir cumhurbaşkanımızın olacak” ifadelerini kullandı.

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