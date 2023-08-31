En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü!
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün saat 10.00'da 7. Dönem Toplu Sözleşme zammı oranlarını belirlemek için son kez bir araya gelecek. Toplantının ardından milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2024-2025 yılı memur ve emekli maaş zammı belli olacak.
Son dakika: Toplu Sözleşme sürecine yönelik imzalar atıldı. Kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmadı. Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 günde dört toplantı yaptı. Şimdi gözler, bugün saat 10.00'da yapılacak son toplantıda. Peki, 2024-2025 memur zammı ne kadar olacak? Memur toplu sözleşme zammı 2024 için ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
MEMURU, EMEKLİSİ 8 MİLYON KİŞİ BEKLEMEDE
11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanacak. Hakem sürecine giden maddeler oylanacak. Karar oy çokluğuyla alınacak. Kurulun kesin kararına itiraz edilemeyecek.
Böylece yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.
BAKAN IŞIKHAN’DAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Milyonlarca kişi memur zammı ve memur emekli zammı oranlarını belirleyecek açıklamayı beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün akşam, " Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak" mesajını verdi. Bakan Vedat Işıkhan, "Toplu sözleşme sürecini yarın sonuçlandıracağız, takdir cumhurbaşkanımızın olacak” ifadelerini kullandı.