En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü!

Son dakika: Toplu Sözleşme sürecine yönelik imzalar atıldı. Kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmadı. Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 günde dört toplantı yaptı. Şimdi gözler, bugün saat 10.00'da yapılacak son toplantıda. Peki, 2024-2025 memur zammı ne kadar olacak? Memur toplu sözleşme zammı 2024 için ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…