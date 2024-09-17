En Düşük Kiraların Olduğu Şehirler Belli Oldu: İl Sıradaki Şehir Şaşırttı
Son dönemde artan konut fiyatları ve yüksek kiralar, vatandaşları daha uygun fiyatlı kiralık evler aramaya yöneltti. Gayrimenkul platformu Endeksa'nın verilerine göre, bazı illerde kira bedelleri 10 bin TL’nin altında kalırken, özellikle Muş, Kilis ve Kütahya bu şehirler arasında öne çıkıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Türkiye genelinde konut kiraları yükselmeye devam ederken, belirli şehirlerde daha uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye’de ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL iken, 110 metrekarelik bir konutun ortalama metrekare kira bedeli 169 TL olarak kaydedildi. Son bir yılda kiralar ortalama yüzde 47, iki yılda ise yüzde 238 oranında arttı. Bu durum, 17 bin TL olan asgari ücretin, ortalama kira bedellerinin altında kalmasına neden oluyor.
Endeksa verilerine göre, Türkiye’de 10 bin TL’nin altında kira bedelleri sunan şehirler hâlâ mevcut. İşte en düşük kira bedellerine sahip ilk 10 şehir ve ortalama kira fiyatları:
1. Muş: 7 bin 670 TL
2. Kilis: 8 bin 397 TL
3. Kütahya: 9 bin 325 TL
4. Burdur: 9 bin 468 TL
5. Hakkari: 9 bin 516 TL
6. Kars: 9 bin 606 TL
7. Bingöl: 9 bin 806 TL
8. Bitlis: 9 bin 813 TL
9. Isparta: 9 bin 995 TL
10. Yozgat: 10 bin 454 TL
Bu şehirlerin dışında, Nevşehir, Denizli, Karaman, Kastamonu, Bayburt, Batman, Aksaray ve Mardin gibi illerde ise kira bedelleri 10 bin ile 12 bin TL arasında değişiyor.
EN YÜKSEK KİRA MUĞLA'DA
Öte yandan, Türkiye’nin en yüksek kira bedellerine sahip ili Muğla oldu. Muğla'da ortalama kira bedeli 25 bin 500 TL olarak belirlenirken, İstanbul’da ortalama kiralar 23 bin 373 TL, İzmir’de 21 bin 902 TL ve Ankara’da ise 20 bin 965 TL’ye ulaştı.