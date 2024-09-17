En Düşük Kiraların Olduğu Şehirler Belli Oldu: İl Sıradaki Şehir Şaşırttı

Endeksa verilerine göre, Türkiye’de 10 bin TL’nin altında kira bedelleri sunan şehirler hâlâ mevcut. İşte en düşük kira bedellerine sahip ilk 10 şehir ve ortalama kira fiyatları:

1. Muş: 7 bin 670 TL

2. Kilis: 8 bin 397 TL

3. Kütahya: 9 bin 325 TL

4. Burdur: 9 bin 468 TL

5. Hakkari: 9 bin 516 TL

6. Kars: 9 bin 606 TL

7. Bingöl: 9 bin 806 TL

8. Bitlis: 9 bin 813 TL

9. Isparta: 9 bin 995 TL

10. Yozgat: 10 bin 454 TL