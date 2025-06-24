En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Hazırlığı! İşte Masadaki Rakamlar

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AKP, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artış oranlarının ardından yeni bir yasal adım atmaya hazırlanıyor. Açıklanacak enflasyon farkıyla birlikte, emeklilere verilecek yüzdelik zamma paralel olarak en düşük emekli maaşına da güncelleme yapılması planlanıyor.

Mevcut durumda Ocak 2025’ten bu yana 14 bin 469 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılmazsa, kök maaşı bu tutarın altında olan emekliler temmuzda da aynı miktarı almaya devam edecek. Bu da yasal bir değişiklik yapılmadan maaş artışının mümkün olamayacağı anlamına geliyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 16-17 BİN ARALIĞINDA OLACAK

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, AKP, altı aylık zam dönemlerinde olduğu gibi, kök maaşı düşük olan emeklilerin aylıklarını yeniden en düşük maaş seviyesine çekmek için yasal düzenleme hazırlıklarına başladı. İlk hesaplamalara göre en düşük maaşın 14 bin 469 liradan, 16 bin 850 ile 17 bin 100 lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 4 milyon emeklinin faydalanacağı ve 6 aylık maliyetin 60 milyar liraya ulaşacağı belirtiliyor.

Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla enflasyon farkı yüzde 15,09 seviyesine ulaşmış durumda. Haziran ayında enflasyonun yüzde 1 çıkması halinde, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,24 olacak ve bu oran doğrultusunda en düşük maaş 16 bin 819 liraya yükselebilecek. Eğer haziran enflasyonu yüzde 2 olursa, zam oranı yüzde 17,39’a çıkacak ve en düşük maaş 16 bin 985 lirayı bulacak.

KÖK MAAŞ İÇİN YASAL DÜZENLEME ŞART

Ancak kök maaşı bu seviyelerin altında olan emekliler için "yasal düzenleme şart" olduğu için, söz konusu rakamların hayata geçebilmesi için Meclis onayı gerekiyor. Zam oranlarının netleşmesinin ardından AKP'nin hazırladığı 10-12 maddelik Çalışma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifine bu düzenleme eklenecek. Hazırlanan teklifin, Temmuz’un ikinci haftasında TBMM gündemine taşınması hedefleniyor.

Kaynak: Ekonomim