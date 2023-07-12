En düşük emekli maaşına ilave zam ihtimali: İşte masadaki en güçlü rakam

Konuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin hak etmiş olduğu zam oranı enflasyon farkı kadardı. İlk altı aylık enflasyon farkı yüzde 19.77 olarak gerçekleşmişti. Seyyanen yüzde 5.5 zam yapılmış oldu. Toplumun tüm kesimlerince bunun düşük kaldığı söylendi.