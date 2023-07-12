En düşük emekli maaşına ilave zam ihtimali: İşte masadaki en güçlü rakam
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM genel kuruluna çevrildi. Dün yapılması planlanan ‘Emeklilere yüzde 25 zam öngören düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri’ ertelendi. Peki bu durumda en düşük emekli maaşları değişecek mi?
Memurların kök maaşlarına yüzde 17,55 zam ve 8 bin 77 lira seyyanen artış ve emekliye yüzde 25 zam öngören torba yasa teklifi dün saat 15.00’ten itibaren Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecekti. Ancak sürpriz bir şekilde ‘teknik’ gerekçeyle ertelendi.
Teklif bu haliyle yasalaşırsa artışın kök aylıklara yansıtılması nedeniyle 7 bin 500 lira alan emeklilerden bazısı hiç artış görmeyecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dünkü açıklamasında "İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 binlik artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına da yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" demişti.
Konuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin hak etmiş olduğu zam oranı enflasyon farkı kadardı. İlk altı aylık enflasyon farkı yüzde 19.77 olarak gerçekleşmişti. Seyyanen yüzde 5.5 zam yapılmış oldu. Toplumun tüm kesimlerince bunun düşük kaldığı söylendi.