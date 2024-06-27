En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanı rakam verdi!

Yeni dönem zam oranlarının belli olmasına sayılı günler kaldı. TÜİK, 3 Temmuz’da haziran ayı tüketici fiyatları verisini açıklayacak. Böylelikle 2024’ün ilk 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Milyonlarca memur ve emeklinin ara dönemde alacağı enflasyon farkı netleşecek.

KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM MÜMKÜN MÜ?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Kök maaş olarak tabir edilen aslında kişilerin çalışma hayatı boyunca maaşından kesilen uzun vadeli primler vasıtası ile kanunların emrettiği şekilde bağlanan maaştır. Eğer emekli maaşınız 10 bin TL’nin altında ise aradaki fark Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Temmuz ayı enflasyon verisi tahminen Merkez Bankası anketine göre %2,52 oranında beklenmektedir. 2024 ilk yarıyılı enflasyonun tahminen %25,81 oranında çıkması muhtemel gözükmektedir. O zaman kök aylıkları 8 bin TL altında olan emeklilerimize maalesef hissedilir bir maaş farkı gelemeyecek.

Kamuoyunda kök aylıklarla ilgili iki haber dönmektedir. Bunlardan bir tanesi 10 bin TL’nin altında olan kök aylıklara seyyanen bir zam getirilerek 10 bin TL’ye tamamlanması, sonrasında ise enflasyon farkı olan %25,81 verilmesi şeklindedir. Bu durumda en düşük emekli aylığı 12.581 TL’ye yükselecektir.

Öte yandan kulislerde konuşulan diğer bir durum da kök aylıklara müdahale edilmeyip 10 bin TL olan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 ile 15 bin TL arasına getirilmesidir. Ben bu ihtimalin gerçekleşmesini daha yüksek buluyorum. Bana göre kök aylıklara seyyanen zam değil de, 10 bin TL taban aylığa iyileştirme yapılması daha mümkün gözükmektedir.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI EŞİTLENİR Mİ?

Ben bu dönemde memur emeklileri ile SSK, Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitleneceğini düşünüyorum. Memur emeklileri için bir zam eşitleme durumu söz konusu olmayacaktır. Tahminlerime göre memurlarımıza %20,34, SSK ve Bağkur emeklilerine %25,81 oranında zam yapılacaktır. Memur emeklileri de %25,81 oranında zam alacaklar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BEKLENTİ NE?

En düşük emekli maaşı Hazine tarafından desteklenerek 10 bin TL olarak belirlenmişti. Enflasyon verisi değerlendirildiğinde zam oranının %25 civarında olacağını düşünüyorum. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasını bekliyorum. Tabi içinde bulunduğumuz sıkı para politikası ve ekonomik program dahilinde olduğumuzdan ötürü en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilemeyeceğini düşünüyorum."