En Düşük Emekli Maaşı ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı İsa Karakaş Temmuz Zammını Yeniden Hesapladı

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, son enflasyon rakamlarının ardından emekli ve memur maaşlarına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Nisan ayında yükselen enflasyonun zam hesaplarını doğrudan etkilediğini belirten Karakaş, özellikle temmuz ayı için beklentilerin yukarı yönlü revize edildiğini ifade etti.

4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Açıklanan dört aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 14,64’lük zam oranı kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkıyla birlikte oluşan artış oranı yüzde 10,51 seviyesinde bulunuyor. Karakaş, memur emeklilerinin mevcut tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kıyasla daha düşük artış alacağını belirtti.

TEMMUZ İÇİN YENİ ZAM TAHMİNİ

Temmuz ayında yapılacak artış için beklentilerin yükseldiğini dile getiren Karakaş, daha önce yüzde 16 ila 18 arasında öngörülen zam tahmininin yukarı çekildiğini söyledi. Yaptığı değerlendirmede temmuz artışının en düşük yüzde 17,5 seviyesinde olabileceğini belirten Karakaş, ekonomik gelişmeler ve küresel risklerin etkisiyle oranın yüzde 19,5 hatta yüzde 20 seviyelerine yaklaşabileceğini ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 23 BİN 500 TL İDDİASI

En düşük emekli aylığıyla ilgili tartışmaların sürdüğünü belirten Karakaş, zam hesaplamasının kök maaş üzerinden mi yoksa mevcut taban aylık üzerinden mi yapılacağının kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Kök maaş üzerinden artış yapılması halinde bazı emeklilerin sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Karakaş, hükümetin bu yöntemi tercih etmeyebileceğini ifade etti. Karakaş’a göre mevcut en düşük emekli maaşı üzerinden artış yapılması durumunda temmuz ayında en düşük emekli aylığı yaklaşık 23 bin 500 TL seviyesine yükselebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi