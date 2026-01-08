En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayınında çalışma hayatı gündemine dair açıklamalarda bulundu. En düşük emekli aylığına yapılacak artışla ilgili çalışmalarla ilgili sorulan soruya yanıt veren Bakan Işıkhan, bu konuda etki analizi ve değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

'ORTAK BİR NETİCEYE ULAŞTIK'

Aylıklara yapılacak artışın bütçeye ve kaynaklara yansıması ile kaç kişiyi etkileyeceğini göz önüne alarak senaryolar hazırladıklarını ifade eden Işıkhan, "Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık. Ancak burada nihai karar, Meclis'imizindir. Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

