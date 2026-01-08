En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Mesaj

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Ortak neticeye vardık" diyen Bakan Işıkhan, yakın zamanda toplantı gerçekleştireceklerini belirtti.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Mesaj
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayınında çalışma hayatı gündemine dair açıklamalarda bulundu. En düşük emekli aylığına yapılacak artışla ilgili çalışmalarla ilgili sorulan soruya yanıt veren Bakan Işıkhan, bu konuda etki analizi ve değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

'ORTAK BİR NETİCEYE ULAŞTIK'

Aylıklara yapılacak artışın bütçeye ve kaynaklara yansıması ile kaç kişiyi etkileyeceğini göz önüne alarak senaryolar hazırladıklarını ifade eden Işıkhan, "Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık. Ancak burada nihai karar, Meclis'imizindir. Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

En Düşük Emekli Aylığı İçin Kanun Teklifi Yarın TBMM'ye SunulacakEn Düşük Emekli Aylığı İçin Kanun Teklifi Yarın TBMM'ye SunulacakEkonomi
En Düşük Emekli Aylığı Düzenlemesi! Hükümetten Açıklama GeldiEn Düşük Emekli Aylığı Düzenlemesi! Hükümetten Açıklama GeldiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Vedat Işıkhan Emekli maaşı
Euroyu da Doları da Solladı... İşte 2025'te Yatırımcısına En Çok Kazandıran Şampiyon İşte 2025'te Yatırımcısına En Çok Kazandıran Şampiyon
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Riskli Kimyasallar İçin İthalat Kapısı Kapandı Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Riskli Kimyasallar İçin İthalat Kapısı Kapandı
En Düşük Emekli Aylığı İçin Kanun Teklifi Yarın TBMM'ye Sunulacak En Düşük Emekli Aylığı Yarın Meclis'te
MSB Duyurdu! 2026 Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı
Eski CHP Aday Adayı Burak Ulamışlı, Denizde Ölü Bulundu Eski CHP Aday Adayı Denizde Ölü Bulundu
Kanun Teklifi Meclis’te Kabul Edildi: Yeni Trafik Cezalar Cep Yakacak Meclis’te Kabul Edildi! Yeni Trafik Cezalar Cep Yakacak
Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit Ev Sahibi de Kiracı da Rahatlayacak! Fahiş Artışlara Yasal Kilit