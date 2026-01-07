En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı Tarihi Belli Oldu

Gözler bu hafta en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrilmişti. Bugün emekli maaşı düzenlemesi için AK Parti grubunda toplantı yapılacağı öğrenildi.

Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının ardından gözler en düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemeye çevrildi. Yaklaşık 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren kanun teklifi için ekonomi yönetimi bir araya geliyor. Öte yandan emekli maaşı düzenlemesi için bugün AK Parti grubunda toplantı yapılacak.

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

Yıl sonu enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk 6 ayı için alacağı artış oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Mevcut hesaplamalara göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 18 bin 939 liraya yükselmesi öngörülürken, bu artışın hayata geçmesi için yasal düzenleme yapılması bekleniyor.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

'TAKDİR MECLİS'İMİZDE'

En düşük emekli aylığına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili konuşan Yılmaz "Grup Başkanımızla bu konuyu görüşmemiz lazım. Esas konu grubumuzun kontrolünde; çünkü Meclis'te düzenleme gerektiren konular bunlar. Dolasıyla bu tür konularda Grup Başkanımızın söyledikleri, yaklaşımı önemli.

Hükümet ve Meclis, bu konularda her zaman birlikte çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan burada aldığımız her kararda etkileri iyi analiz etmemiz. Ne tür etkiler doğuracağına bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmamız gerekir. Biliyorsunuz; bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclis'imizde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

