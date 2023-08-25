En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin: Ekonomist Bayram tek tek anlattı

ARA ZAM OLUR MU? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Ara bir zamla alakalı burada en düşük emekli maaşının yükseltilmesi kök maaşın artırılması şeklinde olacaktır. Ben en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesi civarına çıkmasını bekliyorum.