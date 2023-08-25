En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin: Ekonomist Bayram tek tek anlattı
Erdoğan'ın "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız" açıklamasının ardından en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni bir tahmin geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız" dedi. Peki en düşük emekli maaşı için tahminler neler? Ekonomist Muhammet Bayram, detayları anlattı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Binali Yıldırım emekli maaşlarına düzenleme yapılacağını belirtti. Yine aynı şekilde sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında bunu iletti. Hem en düşük emekli maaşını, hem emekli maaşlarını kapsayacak bir düzenleme olacağını düşünüyorum.
ARA ZAM OLUR MU? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Ara bir zamla alakalı burada en düşük emekli maaşının yükseltilmesi kök maaşın artırılması şeklinde olacaktır. Ben en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesi civarına çıkmasını bekliyorum.
HAKEM HEYETİNİN ZAM KARARI NE YÖNDE OLUR?
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon farkına göre zam yapılacağından bahsedilmişti. Bunun sosyal tarafı tartışılıyordu. Hakem heyeti hangi kararı verirse versin zaten enflasyon kadar zam verilecekti.