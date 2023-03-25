En düşük emekli maaşı arttı, gözler asgari ücrette: İşte kulislerde konuşulan rakam!
En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılması sonrasında gözler asgari ücrete çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında 'Beklenmedik gelişmeler olursa değerlendiririz' diyerek Mayıs'ı işaret etmişti. Şimdi asgari ücrete ara bir zammın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselmesi ile birlikte asgari ücretlinin de ara zam beklentisi arttı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete zammı Aralık ayında duyururken Mayıs ayına işaret etmiş ve 'Beklenmedik gelişmeler olursa değerlendiririz' demişti. Şimdi asgari ücrete ara bir zammın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM
Beklenti arttı, tahminler hızlandı. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılması sonrasında gözler asgari ücrete çevrildi.
Kulislerden alınan son bilgilere seçim öncesi asgari ücret 10 bin TL'nin üzerine çıkabilir. Vatandaşlar asgari ücretin en az 15-20 bin TL olması gerektiğini belirtti.