En düşük emekli maaşı arttı, gözler asgari ücrette: İşte kulislerde konuşulan rakam!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete zammı Aralık ayında duyururken Mayıs ayına işaret etmiş ve 'Beklenmedik gelişmeler olursa değerlendiririz' demişti. Şimdi asgari ücrete ara bir zammın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.