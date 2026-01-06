En Düşük Emekli Maaşı Artırılıyor mu? Bakan Işıkhan Duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının artırılması konusunda bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek ve yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacaklar" dedi.

Son Güncelleme:
En Düşük Emekli Maaşı Artırılıyor mu? Bakan Işıkhan Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme için Meclis’te çalışma yürütüldüğünü açıkladı. TRT Haber’de katıldığı canlı yayında konuşan Işıkhan, emeklilerle ilgili toplantıların ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını belirterek, “En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclis gerçekleştirecek. Yasal boyuta taşındıktan sonra paylaşılacak” dedi.

BİR MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Haziran ayını işaret eden Işıkhan, gelir seviyesi düşük emeklilere yönelik desteklerin artırılmasının da gündemde olduğunu vurguladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bu konuda çalışmalar yapıldığını aktaran Bakan, "Durumu kötü olan emeklilerimizin gelir desteğini daha da artırmaya dönük bir model üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan ayrıca yaşlı nüfus için uzun süreli bakım sigortası hazırlıklarının sürdüğünü, sosyal destek ve geri ödeme kapsamının genişletileceğini söyledi.

En Düşük Emekli Maaşında Yeni Hamle! Kritik Adım AtılıyorEn Düşük Emekli Maaşında Yeni Hamle! Kritik Adım AtılıyorGüncel

Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş TablosuMemur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş TablosuEkonomi

SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu! Yüksek Maaşlı Emeklilik Geliyor! Sistem DeğişiyorSGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu! Yüksek Maaşlı Emeklilik Geliyor! Sistem DeğişiyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emekli maaşı
Son Güncelleme:
Bankalarda Yeni Dönem! Havale ve EFT Ücretlerine Zam Bankalarda Yeni Dönem! Havale ve EFT Ücretlerine Zam
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini İlgilendiriyor! Zam Oranı Kesinleşti Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini İlgilendiriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Hamle! Kritik Adım Atılıyor En Düşük Emekli Maaşında Yeni Hamle! Kritik Adım Atılıyor
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Gelişme: 3 İsmin Testi Pozitif Çıktı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Gelişme!
Ünlü Yapımcı Timur Savcı’nın Test Sonucu Çıktı: Saç Örneğinde Kokain Tespit Edildi Ünlü Yapımcı Timur Savcı’nın Sonuçları Çıktı
Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza