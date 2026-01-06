En Düşük Emekli Maaşı Artırılıyor mu? Bakan Işıkhan Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme için Meclis’te çalışma yürütüldüğünü açıkladı. TRT Haber’de katıldığı canlı yayında konuşan Işıkhan, emeklilerle ilgili toplantıların ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını belirterek, “En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclis gerçekleştirecek. Yasal boyuta taşındıktan sonra paylaşılacak” dedi.

BİR MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Haziran ayını işaret eden Işıkhan, gelir seviyesi düşük emeklilere yönelik desteklerin artırılmasının da gündemde olduğunu vurguladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bu konuda çalışmalar yapıldığını aktaran Bakan, "Durumu kötü olan emeklilerimizin gelir desteğini daha da artırmaya dönük bir model üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan ayrıca yaşlı nüfus için uzun süreli bakım sigortası hazırlıklarının sürdüğünü, sosyal destek ve geri ödeme kapsamının genişletileceğini söyledi.

