En Düşük Emekli Maaşı Artırılıyor mu? Bakan Işıkhan Duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının artırılması konusunda bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek ve yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacaklar" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme için Meclis’te çalışma yürütüldüğünü açıkladı. TRT Haber’de katıldığı canlı yayında konuşan Işıkhan, emeklilerle ilgili toplantıların ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını belirterek, “En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclis gerçekleştirecek. Yasal boyuta taşındıktan sonra paylaşılacak” dedi.
BİR MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Haziran ayını işaret eden Işıkhan, gelir seviyesi düşük emeklilere yönelik desteklerin artırılmasının da gündemde olduğunu vurguladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bu konuda çalışmalar yapıldığını aktaran Bakan, "Durumu kötü olan emeklilerimizin gelir desteğini daha da artırmaya dönük bir model üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Işıkhan ayrıca yaşlı nüfus için uzun süreli bakım sigortası hazırlıklarının sürdüğünü, sosyal destek ve geri ödeme kapsamının genişletileceğini söyledi.
