En Düşük Emekli Maaşı 14.469 TL Oldu! Resmi Gazete’den Duyuruldu: Gözler Emekliye Fark Ödemesi Takviminde

Emekliye zam yüzde 15,75 olarak belirlenmişti. SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları Ocak ayının 17’si ile 28’i arasında hesaplara geçti. Ancak emekli maaşı 12.500 TL olanlar ise en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Resmi Gazete kararını bekliyordu. 14.469 TL taban maaşı Resmi Gazete’den duyuruldu. Kim ne kadar emekli maaş farkı alacak? Ne zaman yatacak? İşte detaylar…

2025 EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

Taban maaş düzenlemesinden milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin farklı oranlarda faydalanması bekleniyor. Şu anda 12.500 TL maaş alan 1,7 milyon emekli bulunuyor. Bu emeklilerin maaşlarını 14.469 TL'ye tamamlamak için ortalama 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak.

3,8 MİLYON KİŞİ İÇİN MALİYET 47,7 MİLYAR LİRA

En düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14 bin 469 liraya çıkarılmasıyla aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısının 3 milyon 870 bin olacağı belirtilmişti. En düşük emekli aylığı ödeme tutarının yükseltilmesinin Hazine’ye yıllık yaklaşık 47,7 milyar liralık maliyet oluşturması öngörülüyor.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Geçtiğimiz yılda benzer bir düzenleme yapılmış ve milyonlarca emeklinin maaş farkı Şubat ayının ilk haftasında ödenmişti. Bu yıl da emekli maaş farkının Şubat ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Maaş farkları için ödemelerin yarın başlayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi