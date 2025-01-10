En Düşük Emekli Aylığı Teklifi Meclis'te

Asgari ücretin 2025 yılında 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından gündemden düşmeyen emekli maaşı zamları da belli oldu. Son olarak en düşük emekli maaşının yükseltilmesini öngören düzenlemenin de olduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifte en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya çıkarılması öngörülüyor. Diğer yandan yasa teklifinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 2025 yılında bin liraya çıkarılması da bulunuyor.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Yılın ilk yarısında geçerli en düşük emekli maaşı bu hafta belli olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı ve memur emeklileri için yüzde 11,54 oranında zam kararı alınmıştı.

Vatandaşı hayal kırıklığına uğratan bu zamlar sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığı 14 bin 469 olmuştu. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL'ye çıkmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi