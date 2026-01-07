En Düşük Emekli Aylığı Düzenlemesi! Hükümetten Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenlemenin Meclis iradesinde olduğunu söyledi. Konunun AK Parti Grup Başkanlığıyla ele alınacağını belirten Yılmaz, yasal düzenleme gerektiğini ve kararların etkilerinin iyi analiz edilmesinin önemine değindi.

En Düşük Emekli Aylığı Düzenlemesi! Hükümetten Açıklama Geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

En düşük emekli aylığına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili konuşan Yılmaz "Grup Başkanımızla bu konuyu görüşmemiz lazım. Esas konu grubumuzun kontrolünde; çünkü Meclis'te düzenleme gerektiren konular bunlar. Dolasıyla bu tür konularda Grup Başkanımızın söyledikleri, yaklaşımı önemli. Hükümet ve Meclis, bu konularda her zaman birlikte çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan burada aldığımız her kararda etkileri iyi analiz etmemiz. Ne tür etkiler doğuracağına bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmamız gerekir. Biliyorsunuz; bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclis'imizde" ifadelerini kullandı.

