En Düşüğü 1000 TL Olacak, 48 Bin Lirayı Bile Aşabilir! Araç Sahipleri Artık Bunları Yaparken İki Kere Düşünecek: Trafik Cezalarına Büyük Zam

Yeni yılda yeniden değerleme zamlarıyla beraber pek çok kalemin fiyatı artacak. 2024 yılı için yüzde 45 civarında olması beklenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile beraber 2025 yılında en düşük trafik cezası 1000 TL'yi bulacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; YDO ile beraber emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için şu an uygulanan 690 TL'lik ceza, 2025 yılında 1000 TL'ye çıkacak.

En düşük hız limiti ihlali cezası bu yıl için 1.506 TL olarak uygulanıyor. Önümüzdeki sene ise YDO ile beraber söz konusu ceza 2 bin 183 TL'ye yükselecek. Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma sonucu verilen en yüksek trafik cezası da 2024 yılı için 33 bin 240 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda söz konusu cezanın 48 bin 198 TL'ye çıkması bekleniyor.

SEYİR HALİYDEYKEN CEP TELEFONU KULLANANLAR DİKKAT!

Alkollü araç kullanmada ilk yakalanmada şu an 6 bin 439 TL olan cezanın da yeni yılda 9 bin 336 TL'ye çıkması öngörülüyor. İkinci yakalanmada ise şu an 8 bin 075 TL olan ceza, 2025 yılında 11 bin 708 TL'ye çıkabilir. Yetkisiz biçimde çakar ya da siren kullanmanın cezası ise 6 bin 439 TL'den 9 bin 336 TL'ye kadar yükselebilir. Drift atma cezasının ise 46 bin 737 TL'ye, kırmızı ışıkta geçme cezasının 2 bin 183 TL'ye, seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezasının da 2 bin 183 TL'ye ulaşması bekleniyor.

KASIM AYINDA NETLİK KAZANACAK

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) bir sene boyunca yaşanan fiyat artışlarını dikkate alarak belirleniyor. Vergi, harç, ceza gibi mali yükümlülüklerin artırılmasında kullanılan YDO, Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayında, ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netlik kazanacak. 2024 yılı için YDO’nun yaklaşık yüzde 45 civarında olması öngörülüyor.

Kaynak: Sözcü