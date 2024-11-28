En Detaylı Zam Tablosu! Ödemelere ‘1 Ocak’ Ayarı: Asgari Ücretin Hemen Ardından Değişecek

Yeni yıl beraberinde artan gelirlerle geliyor! Bu artışların en başında ise milyonların merakla beklediği asgari ücret yer alıyor. Ancak asgari ücrete gelecek zam sadece bu maaşı alanların değil, neredeyse toplumun tamamını etkileyecek. 17.002 TL’nin üzerinde maaş alan çalışanlardan işsizlik maaşına, kıdem tazminatından askerlik ve doğum borçlanması ücretlerine kadar pek çok kalem, yeni asgari ücret ile şekillenecek.