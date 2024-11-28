En Detaylı Zam Tablosu! Ödemelere ‘1 Ocak’ Ayarı: Asgari Ücretin Hemen Ardından Değişecek
Yeni asgari ücret için gözler yaklaşan toplantılara çevrilmiş durumda. Belirlenecek zam oranı sadece çalışanları değil toplumun geniş bir kesimini de etkileyecek. Asgari ücretteki artış birçok gelir kalemi ve ödeme tutarlarında yükselişi beraberinde getirecek. Ayrıca sosyal desteklerden faydalanma imkanına genişletecek.
Kaynak: Takvim
Yeni yıl beraberinde artan gelirlerle geliyor! Bu artışların en başında ise milyonların merakla beklediği asgari ücret yer alıyor. Ancak asgari ücrete gelecek zam sadece bu maaşı alanların değil, neredeyse toplumun tamamını etkileyecek. 17.002 TL’nin üzerinde maaş alan çalışanlardan işsizlik maaşına, kıdem tazminatından askerlik ve doğum borçlanması ücretlerine kadar pek çok kalem, yeni asgari ücret ile şekillenecek.
2025 yılı için belirlenecek asgari ücret yalnızca çalışanların yaşam standardını değil işverenlerin de maliyet hesaplarını doğrudan etkileyecek. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netleşecek rakam, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girerek tüm ücret dengelerini değiştirecek.
BU GELİRLER ARTACAK
■ Asgari ücretle birlikte tüm çalışanların maaşları yeniden değerlendirilecek. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat ve iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.
■ Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı büyüyecek.
■ Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik maaşında en düşük tutar artacak. İşsizlik maaşında en yüksek tutar da zamlanacak.
■ İşten ayrılan çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek.
■ Çalışanlara raporlu olduğu dönem için verilen en düşük iş göremezlik ödeneği tutarları artacak.
■ Annelere doğum izninde bulunduğu dönem için verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar yükselecek.
■ Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan tüm annelere İŞKUR'un yapacağı ödemenin tutarı artacak.
■ Staj yapan öğrencilere aylık olarak verilen, tutarı da işyerindeki personel sayısına göre farklılık gösteren ödeme zamlanacak.
■ Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara Aile Bakanlığı tarafından verilen iş arama ve bulma yardımlarının tutarları değişecek.
■ Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı limiti yükselecek. Otomatik katılım sisteminde yer alan çalışanlardan her ay kesilen en düşük işçi payı da artacak.
HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
■ SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı dahil olmak üzere prim tutarları değişecek.
■ Genel Sağlık Sigortası'nda prim tutarı yükselecek.
■ Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.
■ İhya yapacak esnafın bu işlem için ödeyeceği tutarlar değişecek.
DESTEKLER KOLAYLAŞACAK
■ 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım, çoklu doğum ve barınma yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı yükselecek.
■ Genel Sağlık Sigortası priminin devlet tarafından ödenmesi için bakılan kişi başı gelir sınırı artacak.
İŞTE GENCİ, YAŞLISI HERKESİ İLGİLENDİREN RAKAMLAR