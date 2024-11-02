En Çok Tutulan İkinci El Otomobil Belli Oldu: 8 Aydır Zirveden Düşmüyor

YILIN FAVORİ MODELİ OLDU

Eylül ayında ikinci el çevrim içi pazarda Volkswagen, 22 bin 241 satışla binek ve hafif ticari araçlar arasında en çok tercih edilen marka oldu. Ocak ayı hariç her ay lider konumda olan Volkswagen’i, Renault 20 bin 674, Fiat ise 19 bin 749 satışla izledi. Ford, BMW, Opel ve Mercedes-Benz gibi markalar da ilk 10’da yer aldı. Toplamda, eylül ayında satılan araçların %75’i bu 10 markaya aitti.

8 AYDIR LİDERLİĞİ KAPTIRMIYOR

Eylül ayında ikinci el binek otomobil pazarında 144 bin 134 araç satışı gerçekleşti. Fiat Egea, 7 bin 371 satışla en çok tercih edilen model oldu. Clio, Passat, Megane ve Corolla gibi modeller ise Egea’nın ardından yoğun talep gören diğer modeller arasında yer aldı. Bu 10 model, binek araç satışlarının %34’ünü oluşturdu.