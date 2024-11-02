En Çok Tutulan İkinci El Otomobil Belli Oldu: 8 Aydır Zirveden Düşmüyor
Türkiye’nin çevrim içi ikinci el oto pazarında Volkswagen, sekiz aydır en çok tercih edilen marka olarak öne çıkarken, Fiat ve Renault da popülerliğini koruyor.
Kaynak: AA
Fiat Egea, binek otomobillerde en çok tercih edilen model olarak liderliğini sürdürürken, hafif ticari araçlarda ise Fiat Doblo başı çekiyor.
Indicata’nın ikinci el araç pazar raporundan yapılan derlemeye göre, eylül ayında çevrim içi platformlarda 357 bin 56 kurumsal ilan yayımlandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilan sayısında %6 düşüş yaşanırken, ağustosa göre %1’lik bir artış gözlendi. Bu ilanların %49’u, yani 173 bin 678 araç satıldı. Eylül ayındaki satışlar, ağustosa göre %4 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre %23 arttı.
YILIN FAVORİ MODELİ OLDU
Eylül ayında ikinci el çevrim içi pazarda Volkswagen, 22 bin 241 satışla binek ve hafif ticari araçlar arasında en çok tercih edilen marka oldu. Ocak ayı hariç her ay lider konumda olan Volkswagen’i, Renault 20 bin 674, Fiat ise 19 bin 749 satışla izledi. Ford, BMW, Opel ve Mercedes-Benz gibi markalar da ilk 10’da yer aldı. Toplamda, eylül ayında satılan araçların %75’i bu 10 markaya aitti.
8 AYDIR LİDERLİĞİ KAPTIRMIYOR
Eylül ayında ikinci el binek otomobil pazarında 144 bin 134 araç satışı gerçekleşti. Fiat Egea, 7 bin 371 satışla en çok tercih edilen model oldu. Clio, Passat, Megane ve Corolla gibi modeller ise Egea’nın ardından yoğun talep gören diğer modeller arasında yer aldı. Bu 10 model, binek araç satışlarının %34’ünü oluşturdu.
HAFİF TİCARİDE DOBLO ZİRVEDE
Hafif ticari araç segmentinde 29 bin 544 satış gerçekleşirken, Fiat Doblo, 3 bin 984 satışla liderliğini korudu. Ford Tourneo Courier ve Fiat Fiorino gibi modeller de listede öne çıktı. En çok satılan 10 hafif ticari model, toplam satışların %71’ini oluşturdu.
OTOMOBİL VERİLERİ ANALİZ EDİLİYOR
Indicata, yapay zeka ve büyük veri analiz teknolojilerini kullanarak Türkiye’deki çevrim içi ikinci el araç pazarını her gün tarıyor ve 450 binden fazla veri noktası üzerinden analiz yapıyor. Satış verileri, 40 binden fazla kurumun çevrim içi platformlardaki ilanlarına dayanarak derleniyor. İlanlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi platformların yanı sıra Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurumsal ikinci el satıcılarının verileri de yer alıyor.