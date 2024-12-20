Siyah, Beyaz, Kırmızı, Gri: En Çok Satılan Otomobil Rengi Belli Oldu
Türkiye'de otomobil tercihlerinde önemli değişiklik yaşandı. TÜİK'in Kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, otomobil satışlarında en çok tercih edilen renk belli oldu.
Kaynak: AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Kasım ayında otomobil satışlarında bir önceki aya göre %13,7 oranında bir düşüş yaşandı. Bu durum, otomobil piyasasındaki genel yavaşlamanın bir göstergesi olarak değerlendirildi.
EN ÇOK SATILAN MARKALAR
Kasım ayında en çok satılan otomobil markaları arasında Renault, Volkswagen, Hyundai ve Fiat gibi bilinen markalar yer aldı. Bu markaların yanı sıra, son yıllarda ülkemizde hızla büyüyen Çinli markalar da listede kendine yer buldu.
Otomobil kullanıcılarının çevreye duyarlılıkları artarken, hibrit ve elektrikli araçlara olan ilgi de artıyor. Kasım ayında trafiğe kayıtlı otomobillerin %2,3'ü hibrit, %1,0'ı ise elektrikli olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL RENKLERİ
TÜİK verilerine göre, Türk kullanıcılar daha çok orta sınıf otomobilleri tercih ediyor. 1300-1600 cc motor hacmine sahip otomobiller, en çok tercih edilen grup oldu.
Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyonu aşarken, yeni kayıt olan araçların büyük bir kısmını otomobiller oluşturdu. Ancak dikkat çeken nokta, bu otomobillerin büyük bir çoğunluğunun gri renkte olması. Gri renk, otomobil kullanıcılarının en çok tercih ettiği renk haline geldi. Beyaz, siyah ve mavi gibi klasik renkler ise griye oranla daha az tercih edildi.
Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 906 bin 77 adet otomobilin %38,6'sı gri, %26,1'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,2'si mavi, %5,7'si kırmızı, %3,0'ı yeşil, %0,8'i sarı, %0,8'i turuncu, %0,5'i kahverengi ve %0,4'ü diğer renklidir.