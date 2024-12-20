Siyah, Beyaz, Kırmızı, Gri: En Çok Satılan Otomobil Rengi Belli Oldu

EN ÇOK SATILAN MARKALAR

Kasım ayında en çok satılan otomobil markaları arasında Renault, Volkswagen, Hyundai ve Fiat gibi bilinen markalar yer aldı. Bu markaların yanı sıra, son yıllarda ülkemizde hızla büyüyen Çinli markalar da listede kendine yer buldu.

Otomobil kullanıcılarının çevreye duyarlılıkları artarken, hibrit ve elektrikli araçlara olan ilgi de artıyor. Kasım ayında trafiğe kayıtlı otomobillerin %2,3'ü hibrit, %1,0'ı ise elektrikli olarak kayıtlara geçti.