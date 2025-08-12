En Çok Konkordato İlan Eden Sektörlerde Liste Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yılın ilk yedi aylık döneminde ise toplam 1.617 şirket geçici mühlet aldı. Kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 961’e çıkarken, iflasına hükmedilen şirket sayısı 126 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, hem geçici mühlet hem de iflas kararlarında 2024’ün zirve seviyesine işaret ediyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Sektörel dağılım incelendiğinde, inşaat sektörü 479 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Onu 313 başvuruyla tekstil, 110 başvuruyla metal ürün imalatı takip etti. Gıda, mobilya ve akaryakıt istasyonları da yüksek konkordato taleplerinin görüldüğü diğer alanlar oldu. Özellikle tekstil, yıl genelinde en çok başvurunun yapıldığı sektör olarak öne çıktı.

Bölgesel bazda ise tablo büyükşehirlerdeki ekonomik baskıyı net şekilde ortaya koyuyor. İstanbul 1.199 başvuruyla açık ara ilk sırada yer alırken, Ankara 536, İzmir ise 217 başvuruyla takip etti. Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Antalya, Denizli, Konya ve Balıkesir de başvuru sayısının yüksek olduğu iller arasında sıralandı.

Uzmanlar, rakamların özellikle metropol kentlerde ekonomik daralmanın etkilerini daha güçlü hissettirdiğini belirtiyor.

