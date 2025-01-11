En Çok Kazandıran Oldu, Yatırımcısının Yine Şaşırtmadı: Resmen Güneş Gibi Parladı

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,42, emeklilik fonları ise yüzde 0,48 oranında değer kazandı. Fon kategorileri arasında en çok kazandıran ise yüzde 0,91 ile "para piyasası" fonları oldu.

Bu hafta, ışıldayan altın fiyatlarıyla yatırımcısının yüzünü güldürürken, Borsa İstanbul’daki düşüş dikkat çekti. Piyasaların gelecek hafta nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu.