En Çok Kazandıran Oldu, Yatırımcısının Yine Şaşırtmadı: Resmen Güneş Gibi Parladı
Hafta sonu itibarıyla finansal piyasalar kapanışı gerçekleştirdi ve yatırımcısına kazandıranlar ile kaybettirenler netleşti. Büyük dalgalanmaların yaşanmadığı haftada, özellikle bir yatırım aracı performansıyla dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Sert fiyat değişimlerinin görülmediği bu hafta, ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri ve devir teslim sürecinin piyasalara etkisi hissedildi. Haftalık kapanış verileri ise yatırımcılara kazandıran ve kaybettiren araçları ortaya koydu.
ALTIN GÜNEŞ GİBİ PARLADI
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,63 değer kaybederken, avro/TL yüzde 0,19 düşüş gösterdi. Buna karşın dolar/TL yüzde 0,12 artışla 35,41 seviyesine yükseldi.
BIST 100 endeksi haftayı 9.910,61 puandan tamamlarken, bu değer bir önceki kapanışa göre yüzde 1,63’lük bir düşüşe işaret etti. Endeks, hafta içerisinde en düşük 9.865,74 ve en yüksek 10.159,14 seviyelerini gördü.
HAFTANIN YILDIZI OLDU
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,59 artarak 3.060 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını yüzde 1,58’lik yükselişle 20.752 liraya, çeyrek altın ise yüzde 1,61 değer kazanarak 5.126 liraya çıktı.
Bu performansıyla altın, haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı.
YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI ARTIŞ GÖSTERDİ
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,42, emeklilik fonları ise yüzde 0,48 oranında değer kazandı. Fon kategorileri arasında en çok kazandıran ise yüzde 0,91 ile "para piyasası" fonları oldu.
Bu hafta, ışıldayan altın fiyatlarıyla yatırımcısının yüzünü güldürürken, Borsa İstanbul’daki düşüş dikkat çekti. Piyasaların gelecek hafta nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu.