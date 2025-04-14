En Çok İşçi Aranan Sektörler Belli Oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye genelinde en çok işçi aranan sektörleri açıkladı. Bakan Işıkhan, 2025 yılı birinci çeyreğine ilişkin yayımlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması sonuçlarına göre, 343 bin 770 açık iş pozisyonunun tespit edildiğini duyurdu. Açık iş sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artış gösterdi.
İŞKUR’un hazırladığı araştırma verilerine göre, açık iş oranının en yüksek olduğu sektörler sırasıyla "imalat", "konaklama ve yiyecek hizmetleri" ile "inşaat" olarak belirlendi. Bu sektörlerde işverenlerin en çok eleman aradığı meslek grupları da raporda yer aldı.
İSTİHDAMA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN ADIMLAR DEVAM EDİYOR
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iş arayan vatandaşların istihdam olanaklarına erişimini kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. İŞKUR aracılığıyla yürütülen araştırmanın, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etme ve doğru yönlendirmeler yapma açısından önemli bir kaynak sunduğuna dikkat çekti.
İŞVERENLERİN TALEBİ ARTIYOR
En az bir kişiyi istihdam eden işletmeleri kapsayan araştırmada, işverenlerin eleman ihtiyacının arttığı görülüyor. Açık iş verileri, hem sektörel bazda iş gücü talebinin yönünü gösteriyor hem de iş arayanlar için hangi alanlarda fırsatların ön planda olduğunu ortaya koyuyor.
Kaynak: AA