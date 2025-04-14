En Çok İşçi Aranan Sektörler Belli Oldu

İŞKUR’un hazırladığı araştırma verilerine göre, açık iş oranının en yüksek olduğu sektörler sırasıyla "imalat", "konaklama ve yiyecek hizmetleri" ile "inşaat" olarak belirlendi. Bu sektörlerde işverenlerin en çok eleman aradığı meslek grupları da raporda yer aldı.

İSTİHDAMA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN ADIMLAR DEVAM EDİYOR

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iş arayan vatandaşların istihdam olanaklarına erişimini kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. İŞKUR aracılığıyla yürütülen araştırmanın, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etme ve doğru yönlendirmeler yapma açısından önemli bir kaynak sunduğuna dikkat çekti.

İŞVERENLERİN TALEBİ ARTIYOR

En az bir kişiyi istihdam eden işletmeleri kapsayan araştırmada, işverenlerin eleman ihtiyacının arttığı görülüyor. Açık iş verileri, hem sektörel bazda iş gücü talebinin yönünü gösteriyor hem de iş arayanlar için hangi alanlarda fırsatların ön planda olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: AA