En Çok İşçi Aranan Meslekler Belli Oldu! Zirvede O Sektör Var

İŞKUR verilerine göre, Ekim ayında 133 bin 522 kişi işe yerleştirildi. En çok açık iş ve yerleştirme imalat sanayi ile turizm, güvenlik ve perakende sektörlerinde gerçekleşti.

Son Güncelleme:
En Çok İşçi Aranan Meslekler Belli Oldu! Zirvede O Sektör Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2025 Ekim ayına ilişkin işgücü verilerini açıkladı. Kurumun raporuna göre, sadece Ekim ayında 133 bin 522 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Yerleştirmelerin yüzde 60’ını erkek, yüzde 40’ını kadın çalışanlar oluşturdu.

Ocak-Ekim 2025 döneminde ise toplam 1 milyon 298 bin 953 kişi işe yerleştirildi. Sektörel bazda değerlendirildiğinde, en fazla işe yerleştirme imalat sanayi sektöründe gerçekleşti.

Aynı dönemde İŞKUR’a bildirilen açık iş sayısı da dikkat çekici. Ekim ayında işverenlerden alınan açık iş ilanı sayısı 212 bin 693 olarak kaydedilirken, Ocak-Ekim döneminde toplam açık iş sayısı 2 milyon 101 bin 49 oldu. Açık iş ilanlarının yüzde 98,7’si özel sektörden geldi. Sektörler arasında en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe (740 bin 672 ilan) yoğunlaştı.

EN ÇOK AÇIK İŞ BULUNAN 10 MESLEK BELLİ OLDU

Meslekler bazında ise en çok işçi aranan alanlar değişmedi. 2025’te hem işe yerleştirme hem de açık iş ilanlarında öne çıkan meslekler şunlar oldu:

Turizm ve Otelcilik Elemanı: 78 bin 6 açık iş, 74 bin 528 yerleştirme

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 71 bin 413 açık iş, 64 bin 570 yerleştirme

Reyon Görevlisi: 51 bin 211 açık iş, 46 bin 836 yerleştirme

Güvenlik Görevlisi: 41 bin 362 açık iş, 35 bin 76 yerleştirme

Servis Elemanı (Garson): 50 bin 173 açık iş, 33 bin 75 yerleştirme

Market Elemanı: 37 bin 24 açık iş, 31 bin 506 yerleştirme

Konfeksiyon İşçisi: 33 bin 434 açık iş, 28 bin 860 yerleştirme

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 32 bin 22 açık iş, 28 bin 460 yerleştirme

Satış Elemanı / Danışmanı: 36 bin 645 açık iş, 22 bin 823 yerleştirme

Perakende Satış Elemanı (Gıda): 21 bin 995 açık iş, 20 bin 974 yerleştirme

Rapora göre en fazla açık iş ilanı, turizm, güvenlik ve perakende sektörlerinde yoğunlaşırken, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen işe yerleştirmelerde de bu meslekler ön plana çıktı.

Türkiye'de En Çok Para Kazandıran Meslekler Belli Oldu: Bu İşi Yapanlar Zengin OlacakTürkiye'de En Çok Para Kazandıran Meslekler Belli Oldu: Bu İşi Yapanlar Zengin OlacakEkonomi
İŞKUR Açıkladı: Türkiye’de En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! En Fazla Açık O SektörlerdeİŞKUR Açıkladı: Türkiye’de En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! En Fazla Açık O SektörlerdeEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İŞKUR İşçi
Son Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tarih Verdi: Kredilerde Faiz İndirimi Geliyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tarih Verdi: Kredilerde Faiz İndirimi Geliyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
IMF'den Türkiye Raporu! İşte Çarpıcı Mesajlar... IMF'den Türkiye Raporu! İşte Çarpıcı Mesajlar...
ÇOK OKUNANLAR
Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor
Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu Türkiye’yi Sarsan Kabus! İki İlde Toplu Zehirlenme Alarmı, 241 Kişi Hastanelik Oldu
Komisyonun Yapacağı İmralı Ziyaretinin Detayları Ortaya Çıktı! Öcalan’a Kritik O Soru Sorulacak Komisyonun Yapacağı İmralı Ziyaretinin Detayları Ortaya Çıktı! Öcalan’a Kritik O Soru Sorulacak
Norveç'te Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda
Ankara’da 4 Katlı Binada Gece Yarısı Patlama Ankara’da 4 Katlı Binada Gece Yarısı Patlama