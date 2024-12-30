En Çok Gayrimenkul Satılan Kentler Açıklandı: İstanbul ve Esenyurt'u Solladı İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
2024 yılında Türkiye genelinde en çok gayrimenkul satışı yapılan il ve ilçeler belli oldu. İlk sıradaki ilçeye çok şaşıracaksınız. İstanbul ilçesi olan Esenyurt'u geçti. İşte ayrıntılar...
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un 326 bin 737 satışla ilk sırada yer alırken, ilçe bazında ise o bölge dikkat çekti.
VERİLER ORTAYA ÇIKTI
Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine dayanarak, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen gayrimenkul satış işlemlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.
Verilere göre, büyükşehirlerde yoğunlaşan gayrimenkul satışları arasında en yüksek rakama İstanbul ulaştı. İstanbul, ülke genelindeki gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 9'unu tek başına gerçekleştirdi.
İL BAZINDA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR
İstanbul’un ardından, 191 bin 929 satışla Ankara ikinci sırada yer alırken, İzmir 132 bin 809 satışla üçüncü sırada bulunuyor. Bursa ve Antalya ise sırasıyla 102 bin 950 ve 101 bin 726 satışla listede kendilerine yer buldu.
EN ÇOK GAYRİMENKUL SATIŞI YAPILAN İLÇE
İlçeler bazında ise en fazla satış yapılan bölge, deprem bölgesinde yer alan Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi oldu. Şehitkamil, 29 bin 437 gayrimenkul satışıyla 2024 yılı itibarıyla birinci sırayı aldı.
Esenyurt, İstanbul’un en yoğun gayrimenkul satışı yapılan ilçesi olarak 28 bin 803 satışla ikinci sırada yer alırken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi ise 27 bin 173 satışla üçüncü sırayı elde etti.