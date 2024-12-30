En Çok Gayrimenkul Satılan Kentler Açıklandı: İstanbul ve Esenyurt'u Solladı İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız

İL BAZINDA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

İstanbul’un ardından, 191 bin 929 satışla Ankara ikinci sırada yer alırken, İzmir 132 bin 809 satışla üçüncü sırada bulunuyor. Bursa ve Antalya ise sırasıyla 102 bin 950 ve 101 bin 726 satışla listede kendilerine yer buldu.