En çok dolar alan iller belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı

EN YÜKSEK ORAN İÇ ANADOLU VE MARMARA’DA

En çok mevduata sahip bölge olan Marmara, döviz payında da İç Anadolu ile birlikte başı çekiyor. Eylül 2023 sonu itibariyle toplam mevduatın 6 trilyon 620,3 milyar lira ile yüzde 53,6 milyarı bu bölgeye ait.