En çok dolar alan iller belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilerin ardından en çok dolar alan iller de belli oldu. İşte o iller...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre toplam yurt içi mevduatın 4 trilyon 712,9 milyar liralık bölümünü döviz cinsi mevduatlar oluşturdu. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır, toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek illeri açıkladı. İşte o iller…
BDDK verilerine göre yurt içi mevduat ocak-eylül döneminde 12 trilyon 354 milyar liraya ulaştı. Bunun 7 trilyon 641,1 milyarını TL, 4 trilyon 712,9 milyar liralık bölümünü ise döviz cinsi mevduatlar oluşturdu.
İSTANBUL LİSTEDE Mİ?
Toplam yurt içi mevduatın yüzde 44,9 oranındaki 5 trilyon 550,2 milyar lira ile yaklaşık yarısı, nüfus ve ekonomik büyüklüğü dolayısıyla İstanbul’da yer aldı.
İstanbul, 3 trilyon 384,9 milyar lira ile toplam TL mevduatın yüzde 44,3’üne ve 2 trilyon 165,3 milyar lira ile de döviz mevduatının yüzde 45,9’una sahip. İlin toplam mevduatının yüzde 39’u döviz cinsinden.
Toplam mevduat hacminde İstanbul’u 1 trilyon 797,2 milyar lira ile Ankara, 668,4 milyar lira ile İzmir izledi. Sırasıyla Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Muğla, Konya ve Gaziantep en fazla mevduata sahip ilk on il arasında yer aldı.
İŞTE EN AZ MEVDUATA SAHİP İLLER…
En az mevduata sahip iller ise 2,9 milyar lira ile Bayburt, yaklaşık 3,6 milyon lira ile Ardahan, 4,1 milyarla Hakkâri, 4,5 milyarla Kilis ve 6,2 milyar lira ile Gümüşhane.
EN ‘DOLARCI’ İL HANGİSİ?
Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il eylül sonu itibarıyla yüzde 48,9’la Aksaray oldu. Aksaray, dolarizasyon oranı 2022 sonuna göre 8,8 puan düşmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu. Dövizin payında bu ili yüzde 46,4’le Nevşehir ve Kırşehir, yüzde 46,2 ile Yozgat, yüzde 45,4’le Kütahya illeri izledi.
Yalova yüzde 45,3, Bayburt yüzde 45,2, Karaman ve Elâzığ yüzde 44,4 ve Antalya yüzde 43,9’la mevduatında dövizin payı en yüksek ilk on il arasında yer aldı.
EN YÜKSEK ORAN İÇ ANADOLU VE MARMARA’DA
En çok mevduata sahip bölge olan Marmara, döviz payında da İç Anadolu ile birlikte başı çekiyor. Eylül 2023 sonu itibariyle toplam mevduatın 6 trilyon 620,3 milyar lira ile yüzde 53,6 milyarı bu bölgeye ait.
Eylül sonu itibarıyla toplam mevduatın yüzde 19,3’ü İç Anadolu, yüzde 10,3’ü Ege, yüzde 8,4’ü Akdeniz, yüzde 4’ü Karadeniz, yüzde 2,7’si Güneydoğu ve yüzde 1,7’si Doğu Anadolu’da. Aynı tarihte ülkedeki toplam döviz mevduatının ise yüzde 54,4’ü Marmara, yüzde 19,6’sı İç Anadolu, yüzde 9,8’i Ege, yüzde 8,5’i Akdeniz, yüzde 3,7’si Karadeniz, yüzde 2,4’ü Güneydoğu ve yüzde 1,6’sı Doğu Anadolu illerinde bulunuyor.
Bölgelerin mevduat hacminde dövizin payının ilk dokuz ayda diğer bölgelerde hızlı, İç Anadolu’da ise çok az düştüğü belirlendi. 2022 sonunda Marmara’da yüzde 45,7 olan bu oran eylül sonunda yüzde 38,8’e geriledi.
İç Anadolu’da ise bu oran yüzde 39,8’den yüzde 38,8’e düşerek neredeyse değişmedi. Mevduat hacminde dövizin payının en yüksek olduğu bu iki bölgeyi yüzde 38,5’le Akdeniz, yüzde 36,2 ile Ege, yüzde 35,2 ile Doğu Anadolu ve Karadeniz, yüzde 33,8’le Güneydoğu izledi.