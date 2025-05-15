En Az Ölümlü Kaza Yapan 20 Havayolu Şirketi Belli Oldu: THY 'nın Sıralaması Şaşırttı

Uçakla seyahat, istatistiksel olarak dünyanın en güvenli ulaşım biçimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak birçok kişi için hala en çok korkulan yolculuk türü olmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar ise bu korkunun çoğu zaman yersiz olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki, uçak kazasında hayatını kaybetme ihtimali yaklaşık 11 milyonda 1 olarak hesaplanıyor.

Bu düşük risk seviyesi, yalnızca gelişen teknolojiyle değil, aynı zamanda havayolu şirketlerinin güvenlik protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalmasıyla da ilgili. Bu kapsamda, kurulduğu günden bu yana en az ölümlü kaza yaşayan hatta bazıları hiç yaşamamış havayolu şirketlerinin yer aldığı liste belli oldu. THY 'nın sıralaması şaşırttı.