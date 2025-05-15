En Az Ölümlü Kaza Yapan 20 Havayolu Şirketi Belli Oldu: THY 'nın Sıralaması Şaşırttı
Kurulduğu günden bu yana en az ölümlü kaza yapan havayolu firmaları sıralandı. Uçuş güvenliğinde öne çıkan 20 şirket arasında THY de yer aldı. Peki, Türk Hava Yolları kaçıncı sırada? İşte detalar...
Kaynak: Haber Merkezi
Uçakla seyahat, istatistiksel olarak dünyanın en güvenli ulaşım biçimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak birçok kişi için hala en çok korkulan yolculuk türü olmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar ise bu korkunun çoğu zaman yersiz olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki, uçak kazasında hayatını kaybetme ihtimali yaklaşık 11 milyonda 1 olarak hesaplanıyor.
Bu düşük risk seviyesi, yalnızca gelişen teknolojiyle değil, aynı zamanda havayolu şirketlerinin güvenlik protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalmasıyla da ilgili. Bu kapsamda, kurulduğu günden bu yana en az ölümlü kaza yaşayan hatta bazıları hiç yaşamamış havayolu şirketlerinin yer aldığı liste belli oldu. THY 'nın sıralaması şaşırttı.
İŞTE DÜNYADA EN GÜVENLİ 20 HAVAYOLU ŞİRKETİ
20. Lufthansa/Swiss (Almanya/İsviçre)
Son ölümcül kazasını 24 Mart 2015’te Germanwings seferinde yaşadı. 150 kişi hayatını kaybetti.
19. Finnair (Finlandiya)
8 Kasım 1963’teki kazada 22 yolcu yaşamını yitirdi. O günden bu yana ölümlü kaza yaşanmadı.
18. Iberia (İspanya)
Son ölümcül kaza 1985 yılında Madrid-Bilbao seferinde meydana geldi. 148 kişi hayatını kaybetti.
17. British Airways (Birleşik Krallık)
1976 yılında Zagreb’teki kazada 176 yolcu yaşamını yitirdi.
16. Scandinavian Airlines – SAS (İskandinavya)
2001 yılında İtalya’daki Linate Havalimanı’nda yaşanan kazada 118 kişi öldü.
15. American Airlines (ABD)
Detay verilmemiş olsa da şirket, güvenlik açısından dikkat çeken taşıyıcılardan biri.
14. Hawaiian Airlines (ABD)
1929'dan bu yana ne ölümcül bir kazaya ne de uçak kaybına karıştı.
13. TAP Air Portugal (Portekiz)
Güvenli uçuş karnesiyle listede yer alıyor.
12. Türk Hava Yolları (Türkiye)
THY, son ölümcül kazasını 2009 yılında Amsterdam’da yaşadı. O günden bu yana ciddi bir kaza yaşanmadı.
11. Alaska Airlines (ABD)
ABD'nin güvenli taşıyıcıları arasında yer alıyor.
10. Korean Air (Güney Kore)
Zaman içinde güvenlik politikalarını güçlendirerek üst sıralara tırmandı.
9. EVA Air (Tayvan)
Uçuş güvenliği konusunda dünya çapında örnek gösterilen firmalardan.
8. All Nippon Airways – ANA (Japonya)
Uçuş güvenliğiyle tanınan Japon havayolu şirketi.
7. Etihad Airways (BAE)
Modern filosu ve sıkı güvenlik önlemleriyle öne çıkıyor.
6. Virgin Australia
Avustralya’nın güvenli taşıyıcıları arasında zirveye yakın.
5. Emirates (BAE)
Geniş ağı ve teknolojiye yaptığı yatırımla güvenli havayolları arasında yer alıyor.
4. Qatar Airways (Katar)
Yüksek güvenlik protokolleriyle tanınıyor.
3. Cathay Pacific (Hong Kong)
Asya’nın en güvenli havayolu şirketlerinden biri.
2. Qantas (Avustralya)
1920 yılından bu yana ölümcül bir kaza yaşamadı.
1. Air New Zealand (Yeni Zelanda)
1979’dan bu yana ciddi bir kazaya karışmadı ve listenin zirvesinde yer aldı.