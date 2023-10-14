Emlak sektöründe yeni sistem: Bunu yapmayan tapu sahiplerine büyük ceza

Türkiye’de gayrimenkul sektörü aynı zamanda yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlarla da mücadele ediyor. Barınma sorununa çözüm bulmak için hükümet tarafından kentsel dönüşüm ve e-Devlet sistemi gibi tedbirler alındı. Kentsel dönüşüm projesi 7,5 milyon konutu kapsayacak ve 400 milyar ABD doları bütçesiyle gerçekleştirilecek.