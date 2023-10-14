Emlak sektöründe yeni sistem: Bunu yapmayan tapu sahiplerine büyük ceza
Gayrimenkul sektöründe artan fiyatları düşürmek için radikal değişikliğe gidildi. Piyasa fiyatlarını yükseltmek için sahte ilanlar verenler teke teker tespit edilecek. İşte, tapu sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme...
Gayrimenkul sektörü Türkiye’de son yıllarda önemli bir gelişme gösterdi. Özellikle İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Yalova gibi büyük şehirlerde yatırım fırsatları sunan projeler hayata geçirildi. Alışveriş merkezi, ofis, otel ve lojistik alanlarında da yüksek verilere sahip olan Türkiye, gayrimenkul pazarında Letonya, Hindistan ve Avustralya gibi ülkeleri geride bıraktı.
Türkiye’de gayrimenkul sektörü aynı zamanda yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlarla da mücadele ediyor. Barınma sorununa çözüm bulmak için hükümet tarafından kentsel dönüşüm ve e-Devlet sistemi gibi tedbirler alındı. Kentsel dönüşüm projesi 7,5 milyon konutu kapsayacak ve 400 milyar ABD doları bütçesiyle gerçekleştirilecek.
e-Devlet sistemi ise 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve gayrimenkul ilanlarını tapu kayıtlarıyla eşleştirecektir. Bu sayede sahte ilanlar ve fırsatçılık engellenecek ve cezalandırılacaktır.
EV İLANLARI İLE TAPU KAYITLARI EŞİLEŞTİRİLECEK
Günboyu'nda yer alan habere göre konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, tapu kayıtlarından ilanların nasıl düşürüleceğini anlattı.
Evrim Kırmızıtaş Başaran, şunları söyledi:
"e-Devlet sisteminin başlamasıyla birlikte sitemdeki şu anda özellikle gayrimenkul piyasalarındaki sahte ilanlara tamamıyla son gelecek. Düşünün ki T.C. numarasını gireceksiniz, tapu kayıtlarını gireceksiniz aslında her şey sistematiğe girecek.
Rakamlar e-Devlet üzerinden kontrol mekanizması işleyecek. O sahte ilanların önü kesilmiş olacak. Dolayısıyla bu ceza yaptırımlarıyla birlikte gayrimenkul sektörünün tamamıyla yıl sonuna kadar canlanmasını birlikte gözlemleyeceğiz. e-Devlet sistemine geçmesiyle birlikte hem haklarınız korunmuş olacak hem sizin adınıza başka bir kişinin ilan girmesine engel olmuş olacaksınız."
E-DEVLET ÜZERİNDEN DOĞRULAMA İŞLEMİ YAPILACAK
Konut fırsatçılığını sona erdirmek için geçilmesi planlanan yeni uygulamada e-Devlet üzerinden tapu bilgilerini doğrulamayanlar ilan veremeyecek. Bu sayede fahiş fiyatlar ve sahte ilanlar ortadan kalkacak.