EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?

EMLAK KONUT'TA EV FİYATLARI NE KADAR?

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyanın en dikkat çekici ayrıntılarından birinin, İstanbul'da bulunan ve en uygun fiyatı 5 milyon 650 bin lira olan konut olduğunu belirtti.

Ayrıca, Yılmaz; ikinci modelde peşinat kredisi ve 60 aylık ödeme planıyla, aylık 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık dairelerin alımının mümkün olduğunu ifade etti.