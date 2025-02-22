EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Emlak Konut'tan orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya kapsamında dairelerin fiyatları belli oldu. İşte 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere ev fiyatları...
Kaynak: Haber Merkezi
Emlak Konut, orta gelir sağlayan yeni “Kazançlı Yatırım Kampanyası” kapsamında 2025 yılı için cazip konut fırsatları sunuyor. Kampanya, 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle dikkat çekiyor ve düşük faiz oranları, esnek ödeme planları ile çeşitli vade alternatifleri içeriyor. Peki Emlak Konut İstanbul'da hangi ilçelere yapılacak ve daire fiyatı ne olacak? İşte detaylar...
EMLAK KONUT'TA EV FİYATLARI NE KADAR?
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyanın en dikkat çekici ayrıntılarından birinin, İstanbul'da bulunan ve en uygun fiyatı 5 milyon 650 bin lira olan konut olduğunu belirtti.
Ayrıca, Yılmaz; ikinci modelde peşinat kredisi ve 60 aylık ödeme planıyla, aylık 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık dairelerin alımının mümkün olduğunu ifade etti.
BAŞVURULAR 23 MART'TA SONA ERECEK
Başvuruların açık satış yöntemiyle gerçekleştirileceği kampanya kapsamında, yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm halinde ev satışa sunulacak. Ev sahibi olmak isteyenler, kampanya süresi boyunca satış ofislerine giderek satışlarını tamamlayabilecek. Başvurular ise 23 Mart tarihine kadar devam edecek.
EMLAK KONUT İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi başta olmak üzere belli başlı semtlerde Emlak Konut projesi başlatılacak. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan kampanyada bir yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan olmak üzere peşinatsız ve azalan taksitli olacak.