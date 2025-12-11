Emlak Katılım Portföy Yönetim Şirketi SPK’dan Faaliyet İzni Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu önemli adım, Emlak Katılım’ın katılım finans alanındaki ürün çeşitliliğini artırma ve yatırımcı tabanını genişletme stratejisinin güçlü bir parçası niteliği taşıyor.

Reel sektöre ve bireylere yönelik sürdürülebilir finansal çözümler üreterek ekonomiye ve istihdama katkı sunmaya devam eden Emlak Katılım, bir süredir yürüttüğü hazırlık çalışmalarının ardından portföy yönetimi alanına resmi olarak adım attı. Bankanın genel stratejileriyle uyumlu şekilde faaliyet gösterecek şirketin, yatırımcılara güvenilir, ilkeli ve yenilikçi yatırım imkânları sunması hedefleniyor.

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI SUNACAK

Faaliyet izni kapsamında Emlak Katılım Portföy Yönetimi A.Ş., yatırımcılara şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir portföy yönetimi hizmetleri sunmayı; gayrimenkul ve reel sektöre yönelik fon yapılarıyla sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak ürünler geliştirmeyi hedefliyor.

Emlak Katılım’ın gayrimenkul finansmanı alanındaki uzmanlığını portföy yönetimi faaliyetlerine taşıyacak olan bu yeni yapı, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara alternatif yatırım araçları sunacak. Kurulması planlanan fonların, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli ve nitelikli finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesine de katkı sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi