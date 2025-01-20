Emlak Katılım Bankası'dan Ağızları Açıkta Bırakacak Adım! Resmen Başlıyor

"Emlak Katılım Bankası, TOKİ Başkanlığımızla sosyal konut projelerine dahil olursa, bankamızın bulunduğu noktadan çok daha yukarılara taşınacağına inanıyorum. Ayrıca Emlak Katılım ve Emlak Konut’un gayrimenkul yatırım ortaklığı ile İstanbul’da hayata geçirilen ilk kâr-zarar ortaklığı modeli, kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına büyük katkı sağlayacak. Bu ortaklık, İstanbul’daki konut stokunu artıracak, deprem riskini azaltacak ve sağlam, güvenli yapılar inşa edilmesine öncülük edecektir."