Emlak Katılım Bankası'dan Ağızları Açıkta Bırakacak Adım! Resmen Başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 2025 yılı hedefleri doğrultusunda bu yıl halka arz edileceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Kurum, bankanın Türkiye ekonomisine katkısını artırmayı hedefleyen bu adımın, finansal yapısını güçlendireceğini ve uluslararası yatırımcıların ilgisini çekeceğini belirtti.
Bakan Murat Kurum, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Emlak Katılım Bankası Yöneticiler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bankanın bugüne kadar önemli projelere imza attığını ifade etti. 2024 yılı sonunda Emlak Katılım Bankası’nın ülke ekonomisine 149 milyar TL kaynak sağladığını açıklayan Kurum, halka arzın bankanın büyüme hedefleri için stratejik bir adım olduğunu vurguladı.
SERMAYE YAPISI GÜÇLENECEK
Kurum, halka arz sürecinin bankaya sağlayacağı katkıları şu sözlerle dile getirdi: "Bu adım, bankanın sermaye yapısını güçlendirecek, kredi ve finansman kapasitesini artıracak. Ayrıca, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekerek Emlak Katılım Bankası’nı uluslararası alanda daha üst bir seviyeye taşıyacaktır."
SOSYAL KONUT PROJELERİNE KATKI VURGUSU
Bakan Kurum, konuşmasında bankanın sosyal sorumluluk projelerine ve kentsel dönüşüme olan katkısına da dikkat çekti. TOKİ ile birlikte sosyal konut projelerinde daha aktif rol alması gerektiğini belirten Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Emlak Katılım Bankası, TOKİ Başkanlığımızla sosyal konut projelerine dahil olursa, bankamızın bulunduğu noktadan çok daha yukarılara taşınacağına inanıyorum. Ayrıca Emlak Katılım ve Emlak Konut’un gayrimenkul yatırım ortaklığı ile İstanbul’da hayata geçirilen ilk kâr-zarar ortaklığı modeli, kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına büyük katkı sağlayacak. Bu ortaklık, İstanbul’daki konut stokunu artıracak, deprem riskini azaltacak ve sağlam, güvenli yapılar inşa edilmesine öncülük edecektir."
2025 HEDEFLERİ İÇİN KRİTİK ADIM
Emlak Katılım Bankası’nın 2025 yılı hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek halka arzın, bankanın finansal gücünü artırmasının yanı sıra, gayrimenkul sektöründe de etkinliğini güçlendirmesi bekleniyor. Bakan Kurum’un açıklamaları, bankanın sosyal konut projelerinden kentsel dönüşüm süreçlerine kadar geniş bir alanda daha aktif rol üstleneceğine işaret ediyor.