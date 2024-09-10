Emlak İçin Geri Sayım Başladı Otomotive de Gelecek: 100 Bin Lira Cezası Var
Emlak sektöründe 15 Eylül'de devreye girecek olan "doğrulanmış ilan" uygulaması, gayrimenkul ilanlarında güvenilirliği artırmayı hedefliyor. Yeni düzenleme sayesinde ilanlar, resmi bir süreç dahilinde yayımlanacak ve sahte ilanlarla tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde yürürlüğe giren bu düzenleme, emlak sektöründeki fiyat manipülasyonlarını da kontrol altına almayı amaçlıyor. İlan vermek isteyen gayrimenkul sahipleri, e-Devlet üzerinden emlakçılarını yetkilendirecek ve ilanlar ancak bu şekilde onaylanarak platformlarda yer alabilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen düzenlemeye göre, emlak ilan platformlarında faaliyet gösteren emlakçılara doğrulama zorunluluğu geliyor. Bu sayede, ilanların daha güvenilir hale gelmesi hedefleniyor.
3 AY İLE SINIRLI OLACAK
Gayrimenkul sahipleri, e-Devlet üzerinden mülklerini seçerek, emlakçılarına yetki verecek. Emlakçı ise bu yetkiyle ilanı platformlara girecek. Yetkilendirme süresi ise 3 ay ile sınırlı olacak.
100 BİN LİRA CEZASI VAR
Bu yeni uygulamanın, piyasa fiyatlarında yapılan manipülasyonların da önüne geçmesi bekleniyor. Kısa bir süre sonra aynı düzenleme otomotiv sektörüne de getirilecek. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlak sahiplerine 100 bin TL'ye kadar ceza uygulanabilecek.