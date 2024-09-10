Emlak İçin Geri Sayım Başladı Otomotive de Gelecek: 100 Bin Lira Cezası Var

Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde yürürlüğe giren bu düzenleme, emlak sektöründeki fiyat manipülasyonlarını da kontrol altına almayı amaçlıyor. İlan vermek isteyen gayrimenkul sahipleri, e-Devlet üzerinden emlakçılarını yetkilendirecek ve ilanlar ancak bu şekilde onaylanarak platformlarda yer alabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen düzenlemeye göre, emlak ilan platformlarında faaliyet gösteren emlakçılara doğrulama zorunluluğu geliyor. Bu sayede, ilanların daha güvenilir hale gelmesi hedefleniyor.