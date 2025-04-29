Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor

ÜRETİMDE VERİM KAYBI YAŞANMADI

Sabah erken saatlerde başlayan hasatta toplanan çilekler, kasalara yerleştirilerek satış için sebze ve meyve hallerine gönderiliyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Emiralem’in kentin çilek ihtiyacının yarısını karşıladığını belirterek, bölgede 1.613 dekarlık alanda yılda 6 bin 452 ton çilek üretimi yapıldığını, dekarda ortalama 4 ton verim alındığını aktardı.

İKLİM VE TOPRAK TADI BELİRLİYOR

Hasadın bu yıl gecikmeli başladığını ancak üretimde ciddi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Şahin, "İklim, toprak yapısı, rüzgar ve güneş açısı gibi faktörler ürünün lezzetini, aromasını ve hatta nakliyeye dayanıklılığını etkiliyor. Bu nedenle Emiralem çileği, diğer bölgelerdekinden daha özel bir tat sunuyor" dedi.