Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor
İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Emiralem Mahallesi’nde yetiştirilen ve aromasıyla öne çıkan çilekte bu yıl hasat, nisan ayında yaşanan soğuk hava koşulları nedeniyle yaklaşık 15 gün gecikmeyle başladı. Normal şartlarda nisan ayı başında başlayan hasat, bu yıl ay ortasında başlayabildi.
Kaynak: AA
Sweet Charlie, Rubygem, Camarosa, Fortuna ve Monterey gibi çeşitlerin açık ve örtü altı tarım alanlarında üretildiği Emiralem çileği, lezzeti ve uzun raf ömrü sayesinde iç pazarda geniş bir talep görüyor. Taze tüketimin yanı sıra reçel, marmelat ve kurutulmuş ürün olarak da değerlendirilen çilek, bölgedeki birçok üretici için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor.
ÜRETİMDE VERİM KAYBI YAŞANMADI
Sabah erken saatlerde başlayan hasatta toplanan çilekler, kasalara yerleştirilerek satış için sebze ve meyve hallerine gönderiliyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Emiralem’in kentin çilek ihtiyacının yarısını karşıladığını belirterek, bölgede 1.613 dekarlık alanda yılda 6 bin 452 ton çilek üretimi yapıldığını, dekarda ortalama 4 ton verim alındığını aktardı.
İKLİM VE TOPRAK TADI BELİRLİYOR
Hasadın bu yıl gecikmeli başladığını ancak üretimde ciddi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Şahin, "İklim, toprak yapısı, rüzgar ve güneş açısı gibi faktörler ürünün lezzetini, aromasını ve hatta nakliyeye dayanıklılığını etkiliyor. Bu nedenle Emiralem çileği, diğer bölgelerdekinden daha özel bir tat sunuyor" dedi.
ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN
Çilek üreticisi Sercan Çevik de 17 dönümlük arazide farklı türlerde çilek yetiştirdiğini belirterek, “Soğuk hava nedeniyle hasat 15 gün gecikti ancak şu an verim gayet iyi. Fiyatlar da üretici açısından tatmin edici seviyede. Tarlada çileği 75 ila 80 lira arasında satıyoruz” dedi.
MARKET FİYATLARI 180 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Tarlada kilogram fiyatı 80 lirayı bulan çilek, tüketiciyle market raflarında 100 ile 180 lira arasında değişen fiyatlarla buluşuyor. Bu fark, üretimden tüketime kadar olan zincirdeki maliyetleri yeniden gündeme taşıyor.