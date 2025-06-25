Emekliye Temmuz Zammı İçin Son Viraj: İşte Ankara Kulislerinde Konuşulanlar

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Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım başlarken, gözler 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, mayıs ayı itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %15,09 oldu. Bu verilere göre, en düşük emekli maaşı 14.469 TL'den yaklaşık 16.652 TL’ye yükselecek. Uzmanlara göre, haziran enflasyonunun %1,61 civarında gelmesi halinde zam oranı %16-17 arasında şekillenecek.

İYİMSER SENARYOLAR AZALDI

SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarının otomatik olarak bu oranda artması beklenirken, ek bir refah payı veya seyyanen zam verilip verilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, mayıs ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla önceki iyimser senaryoların zayıfladığını belirtiyor. Örnek hesaplamalara göre; şu anda 16.300 TL maaş alan bir emekli zamma refah payı eklenmeden dahi 18.760 TL’ye hak kazanmış durumda. 20.900 TL maaşlı bir emekli ise bu artış oranıyla 24.054 TL’ye ulaşabiliyor.

KULİSLERDE KONUŞULANLAR

Öte yandan Ankara kulislerinde, hükûmetin bu yıl personel ve emekli maaşlarına yasal zorunluluk dışında ek iyileştirme yapma niyetinde olmadığı konuşuluyor. Karakaş, kamu işçilerine sunulan çerçeve protokoldeki "milimetrelik" teklifin, emekliler için de sınırlı artışların işareti olduğunu vurguluyor. Ankara'da kalıcı iyileştirme için seyyanen zam ya da millî gelirden pay verilmesi gibi bir düzenlemeye dair olumlu bir sinyalin henüz görülmediği ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi