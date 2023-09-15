Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye iddiası: Masadaki rakam belli oldu

Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye verileceği iddiaları gündemde. Masadaki rakam ortaya çıktı...

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Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye iddiası: Masadaki rakam belli oldu - Resim: 1

Emeklilere ek zam için çalışmalar sürerken kulislerde, Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye verileceği yönünde iddialar konuşuluyor. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

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Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye iddiası: Masadaki rakam belli oldu - Resim: 2

Masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye iddiası: Masadaki rakam belli oldu - Resim: 3

CNN TÜRK'te konuşan Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, emeklilere ek zam çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye iddiası: Masadaki rakam belli oldu - Resim: 4

"Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum."

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