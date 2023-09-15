Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye iddiası: Masadaki rakam belli oldu
Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye verileceği iddiaları gündemde. Masadaki rakam ortaya çıktı...
Emeklilere ek zam için çalışmalar sürerken kulislerde, Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye verileceği yönünde iddialar konuşuluyor. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ediyor.
Masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
CNN TÜRK'te konuşan Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, emeklilere ek zam çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum."