Emekliye Seyyanen Zam Geliyor: Karar Çıktı! En Düşük Emekli Maaşı Artıyor
Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği seyyanen zam için yeşil ışık yakıldı. Emeklilerin seyyanen zam talebinin AKP Genel Merkezi'ndeki istişare toplantısında gündeme geldiği iddia edildi. Toplantıda milletvekillerinden, emeklilerin durumuna ilişkin talepler geldi ve enflasyon oranına ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu belirtildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
2025 yılına girerken milyonlarca emekli, yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin alım gücü önemli ölçüde düştü. Bu durum, emeklilerin daha yüksek bir zam talebinde bulunmasına neden oldu.
Emeklilerin en büyük beklentisi, enflasyon farkına ek olarak seyyanen bir zam yapılması. Bu sayede, özellikle düşük emekli maaşı alan vatandaşların alım gücü artırılacak ve hayat pahalılığı karşısında daha rahat nefes almaları sağlanacak. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğu dönemde geçim derdinde olan emekliler, "Emekliye ne kadar zam verilecek? Seyyanen zam var mı? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?" sorularını merak etmeye başladı.
SEYYANEN ZAM MASAYA YATIRILDI
Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, AKP'de yapılan istişare toplantılarında emeklilerin bu talebi masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceği ve mutlaka bir çalışma yapılacağı yönünde açıklamalar yaptı.
Yılmaz, asgari ücretle ilgili yaptığı değerlendirmede de emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda önemli ipuçları verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta başlayacak çalışmaları, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam konusunda önemli bir gösterge olacak.
SEYYANEN ZAM ŞART
Öte yandan emekliye seyyanen zam talebi AKP Genel Merkezinde istişare toplantısında da gündeme geldiği öğrenildi. Toplantıda milletvekillerinden, emeklilerin durumuna ilişkin talepler geldi. Maaşların vatandaşı mağdur etmeyecek ve enflasyonun altında kalmayacak şekilde artırılması gerektiği, enflasyon oranına ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu belirtildi.
Emekliler, yeni yılda hem enflasyon farkını hem de seyyanen bir zam alarak alım güçlerini artırmayı bekliyor. Özellikle düşük emekli maaşı alan vatandaşlar, bu zamla birlikte temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabileceklerini umuyor.