Emekliye Seyyanen Zam Geliyor: Karar Çıktı! En Düşük Emekli Maaşı Artıyor

Emeklilerin en büyük beklentisi, enflasyon farkına ek olarak seyyanen bir zam yapılması. Bu sayede, özellikle düşük emekli maaşı alan vatandaşların alım gücü artırılacak ve hayat pahalılığı karşısında daha rahat nefes almaları sağlanacak. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğu dönemde geçim derdinde olan emekliler, "Emekliye ne kadar zam verilecek? Seyyanen zam var mı? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?" sorularını merak etmeye başladı.