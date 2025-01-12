Emekliye Refah Payında Son Umut! ‘Sürpriz Olmaz Ama…’ Dedi: Emekli Maaşına Düzenlemede Asıl Tarihi Açıkladı

4A SSK, 4B Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75 oldu, 4C memur maaşları Ocak 2025’te yüzde 11,54 arttı. SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da 12.500 TL’den yüzde 15,75’lik artış ile 14.469 TL’ye yükseltildi. 16 milyon emeklinin önemli bir kesimini oluşturan dul ve yetim maaşları tabanı ise hisseye göre en düşük 3.617 TL ila 10.851 lira arasında değişecek. Öte yandan emeklilerin kök maaş zammı yüzde 4-5 ek ödemeli olarak e-Devlet’e yüklendi.

14.469 TL MECLİS’TE!

Kök maaş zammı sonrası aylıkları 12.500 TL’nin altında kalan vatandaşlar için emekli taban aylık düzenlemesi Cuma günü Meclis’e sunuldu. Böylece teklifin yasalaşması sonrası 3,9 milyon kişinin emekli maaşı 14.469 TL’ye çıkacak. Taban aylık düzenlemesinin ise Hazine’ye maliyetinin 33 milyar liranın üzerinde olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE’DE NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Meclis Başkanlığı sonrası Plan ve Bütçe Komisyonundan geçecek emekliye zam düzenlemesi ardından Genel Kurul'da da oylandıktan sonra yasalaşacak. Son olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kanun yürürlüğe girecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?

Ancak yasa görüşmeleri sırasında bir değişiklik yapılabilir. Verilecek bir önergeyle rakam değişebilir. Emekliye refah payı için umutlar son demine gelse de akıllarda hala yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu yer kaplıyor. Gözler AKP’nin Çarşamba günü gerçekleştirilecek grup toplantısında konuşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son kez çevrilirken, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şunları kaydetti:

“Ben beklemiyorum. Asgari ücrette bile neredeyse minimuma yakın bir zam geldi. Yakın vadede enflasyonla mücadelenin ön plana çıktığı, bir seçimin olmaması da göz önüne alınarak ücretler tarafını minimum düzeyde tutmaya çalışacaklar. Ama bunu ekonomi yönetimi, Sayın Cevdet Yılmaz da kabul ediyor. ‘Orada bir sıkıntı var, orada bir düzenlemeye gideceğiz’ dedi. Buradan bakarsak gelirse sürpriz olmaz. ‘2025’te biz her şeyi baskılayabildiğimiz kadar baskılarsak, burayı da böyle geçelim, önümüzdeki sene bakarız’a da dönebilir. O açıdan gelmeme ihtimalini ben biraz daha güçlü görüyorum.”

MEMURA FARK ÖDEMESİ

Memur ve memur emeklileri 1-5 Ocak tarihlerinde maaşlarını almıştı. Zam oranının 3 Ocak’ta belli olması nedeniyle memur ve memur emeklilerine SGK tarafından duyurulacak bir takvim doğrultusunda maaş zammı farkının bu ay içinde ödenmesi bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR’LUNUN HESABINA 1969 TL DAHA YATIRILACAK

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 5 gün sonra hesaplara geçmeye başlayacak. Bu kapsamda 17-28 Ocak tarihlerinde maaşların ödemeleri yapılacak. Ancak 12.500 TL en düşük emekli maaşı alan milyonlarca kişi için 1.969 TL’lik fark ödemesi ise ileri bir tarihte yapılacak, herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi