Emekliye refah payı verilecek mi? İşte milyonları bekleyen zam oranı!

Emeklilerin maaş zammı için heyecanlı bekleyişi başladı. Milyonlarca emeklinin maaş zammı için enflasyon kritik öneme sahip. 5 aylık enflasyona göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı garantiledi. Kesin rakam ise haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

EMEKLİYE REFAH ARTIŞI YAPILACAK MI?

Emekliler enflasyon rakamlarına refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'dan konu hakkında bir değerlendirme geldi. Bayram emeklilere yönelik bir refah artışı yapılmasını beklediğini söyledi.

KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ

Milliyet'e konuşan Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Kök maaşlara ilişkin bir düzenleme beklentisi var. Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL. Kişinin kök maaşı 8 bin TL ise yüzde 25 enflasyon farkı eklendiğinde bu 10 bin TL’ye tekabül ediyor. Yani kök maaşı 8 bin TL ve altında olan kişiler yeni dönem zammından yararlanamıyor. Kök maaşa bir düzenleme olursa bundan sonraki dönemlerde enflasyon beklentisi çıpalanacaktır.

Emeklilerimiz gelecek dönemde ne kadar maaş zammı alacaklarını bilirlerse enflasyon beklentileri ona göre çıpalanır. Kök maaş en düşük emekli maaşına sabitlenmelidir.

YÜZDE 5'LİK REFAH ARTIŞI

Refah payına ilişkin şu an için resmi bir açıklama yok. Ancak ben bu dönemde yüzde 25-26 olan enflasyon farkının yüzde 30’a tamamlanacağını düşünüyorum. SSK, Bağkur ve memur emeklilerine refah payı verilecektir. Ancak aktif çalışan memurlara refah payı verileceğini düşünmüyorum. Seyyanen zam artışı ile birlikte memurlarla özel sektördekiler arasında maaş farkı açıldı. Memurların alacağı zam oranı yüzde 20’ler civarında olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 10 bin TL’den enflasyon farkı kadar artırılırsa 12 bin 500 TL olur. Ancak bir önceki dönemde 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye yükseltilmişti. Eğer bu dönemde en düşük emekli maaşı yüzde 50 artışla 15 bin TL’ye tamamlanırsa emeklilerimiz rahat bir nefes almış olur.

Hayat pahalılığı ortada, sıkı para ve maliye politikası var. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelede bulunuyor. Şu anda ben en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede asgari ücret ile en düşük emekli maaşı arasında makas kapanmış olur."