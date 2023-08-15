Emekliye kötü haber: SGK belgenizde bu üç harf varsa maaşınız kesilebilir!

Emeklilik için gereken prim gün sayısı ve yaş gibi şartları yerine getirenler uzmanların kritik uyarılarına kulak vermeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen prim günlerinin doğruluğunu belirlemek için hizmet belgesinde yer alan 'Ş, K ve S' gibi harflere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu harf kodları emekli maaşlarının iptaline ve hatta maaşların faiziyle geri ödenmesine dahi neden olabiliyor.