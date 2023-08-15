Emekliye kötü haber: SGK belgenizde bu üç harf varsa maaşınız kesilebilir!
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) maaş bordrosundaki sigorta bilgileri çalışanların emeklilik sürecinde önemli bir yer kaplıyor. SGK belgesinde bulunan 3 harf tüm emeklilik hayallerinizin suya düşmesine neden olabilir.
Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş hizmet dökümündeki üç harfle planlarını ertelemek zorunda kalabilir.
Emeklilik için gereken prim gün sayısı ve yaş gibi şartları yerine getirenler uzmanların kritik uyarılarına kulak vermeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen prim günlerinin doğruluğunu belirlemek için hizmet belgesinde yer alan 'Ş, K ve S' gibi harflere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu harf kodları emekli maaşlarının iptaline ve hatta maaşların faiziyle geri ödenmesine dahi neden olabiliyor.
3 HARF VAR MI HEMEN KONTROL EDİN
Takvim'de yer alan habere göre hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.
Ş, S, K HARFLERİ VARSA...
Hizmet dökümünde gördüğünüz 'Ş' harfi, sizi sigortalı bildiren iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğu ve iş yeri hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamına gelir.